台灣協助世界扮演重要角色　友邦致函聯合國秘書處長

▲聯合國安理會。（示意圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

九個台灣友邦聯合國常駐代表，包含帛琉代表塞德（Ilana Victorya Seid）等，在聯大總辯論前聯名致函秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），呼籲聯合國秉持中立，停止配合中國的政治打壓，並支持台灣以有意義方式參與聯合國體系。信函中強調台灣對全球的貢獻。

台灣友邦的信函直接送至聯合國總部，由六位代表親自遞交，帛琉代表塞德更進一步表示，台灣在疫情控制、永續發展目標的實現及推動各種合作方案上，展現了不可或缺的作用。這次行動特別凸顯台灣對友邦及全球夥伴的重要性，她也承諾將持續跟進信函內容，推動相關會議討論。

友邦在信中提出三項明確訴求：第一，聯大第2758號決議被惡意解讀，聯合國應正視其對台海和平的威脅並保持中立；第二，台灣的參與符合決議原意，聯合國應探索方式接納；第三，終止以該決議為由，剝奪台灣民眾和媒體參與聯合國活動的權利。信函已由萊德（Guy Ryder）代轉至秘書長。

台灣駐紐約辦事處長李志強感謝友邦的支持，並呼籲國際社會正視聯大第2758號決議的真正意涵，讓台灣參與聯合國體系，為永續發展目標的實現做出具體貢獻。他期盼聯合國秉持包容、多邊主義精神，接納台灣，攜手推動全球和平、民主與繁榮。