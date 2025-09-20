韓媒指台灣詐騙人均損失比日本多20倍　政院：斷章取義

▲針對韓媒指台灣詐騙人均損失比日本多20倍，行政院表示，此為斷章取義，深表遺憾。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

有韓國媒體報導，台灣每年因語音和簡訊等釣魚詐騙造成502億元損失，考量兩國人口後，換算台灣人均損失約為韓國近3倍；與數位化文化欠發達的日本相比，台灣人均損失更是高出近20倍。對此，打擊詐欺指揮中心說明，韓媒斷章取義，以台灣遭詐總額對比日韓的單項詐騙總額，才會得出台灣人均損失高出日韓的錯誤結論，深表遺憾。

行政院打擊詐欺指揮中心19日晚間表示，語音及簡訊等釣魚詐騙，只是詐騙樣態的其中一部分，各國皆是如此。若以語音及簡訊等釣魚詐騙來看，台灣數額不到75億，台灣為了警示國人防詐識詐，公開所有型態詐騙財損總額，外媒在做單項比較時，應該使用單項數字，而非以台灣的總額與日韓的單項詐騙額做比較；以致得出台灣人均損失高出日韓許多的錯誤結論，對此深表遺憾。

此外，報導內容也沒有針對行政院推動「打詐綱領2.0」一年來成效進行比對，如此恐將造成民眾對政府推動打詐工作的誤解。

打擊詐欺指揮中心呼籲媒體，政府推動打詐工作成效已漸顯現，請盡量引用最新而非過往數據進行評論，且引用前請特別留意數據彙整計算方式差異，切莫將不同基礎數字任意比較，斲傷全國十餘萬辦理打詐工作的基層員警、金融機構第一線服務人員、超商店員的士氣。

打擊詐欺指揮中心說明，自行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」以來，每月詐欺案件受理案件數已自113年8月每月受理1萬9千6百件，下降至114年8月1萬4千2百件、減少27.5%，財損金額由131億1千萬下降至69億元、降幅47.4%，顯示打詐工作已初現成效。