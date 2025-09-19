　
    • 　
>
「一顆藥丸」增加白內障手術風險！醫曝：恐虹膜鬆弛、視力受損

▲虹膜持續從手術切口湧出(箭頭)，此現象會加重超音波乳化術的困難度。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洪啟庭醫師強調坦索羅辛（Tamsulosin）會導致白內障手術中出現「虹膜鬆弛症候群」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

白內障手術看可能因「一顆小藥丸」暗藏危機！大仁科技大學眼科副教授洪啟庭提醒，許多年過50歲的男性會因前列腺肥大服用坦索羅辛（Tamsulosin），但這類藥物可能導致手術中出現「虹膜鬆弛症候群」，讓手術難度大幅升高，甚至留下永久性後遺症。因此，病人在接受白內障手術前，務必主動告知主治醫師用藥情況，才能避免意外。

大仁科大教授也是眼科專業醫師洪啟庭指出，一名60歲的蔡姓男子接受右眼白內障手術時，虹膜竟異常鬆弛並脫垂，不僅造成手術器械卡住，還導致角膜水腫、瞳孔變形。術後視力僅恢復到0.7，還長期飽受畏光、夜間視力差之苦，多次差點在開車時發生意外。

洪啟庭解釋，坦索羅辛屬於 α-腎上腺素受體阻斷劑，能放鬆前列腺與膀胱頸平滑肌，改善排尿困難；但同時也會影響虹膜括約肌，造成手術中「虹膜鬆弛、波浪狀移動、前房變淺」，讓眼科醫師猶如「在風中作戰」，增加失敗與併發症風險。

▲虹膜持續從手術切口湧出(箭頭)，此現象會加重超音波乳化術的困難度。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲虹膜持續從手術切口湧出(箭頭)，此現象會加重超音波乳化術的困難度。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由大仁科大校長郭代璜領軍的研究團隊進一步追蹤發現，即使停藥八週，房水中仍可測得坦索羅辛殘留；流行病學統計更顯示，即便停藥數年，發生虹膜鬆弛症候群的風險依舊偏高，相關併發症可能包括角膜水腫、黃斑水腫、葡萄膜炎、視網膜剝離，甚至影響立體感、夜間視力，嚴重者生活自理困難。所以洪啟庭強調：「停藥不代表安全，最重要的是一定要在術前告知醫師，讓手術團隊有心理準備，並規劃應變措施。」

目前坦索羅辛並非男性專用，部分女性因排尿困難也可能服用，接受白內障手術前同樣應誠實告知。洪啟庭呼籲：「不要覺得不好意思，坦白說出正在服用的藥物，才是保障自己眼睛安全的第一步。」

09/21 全台詐欺最新數據

