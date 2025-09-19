iPhone17買氣爆！三大電信5G方案、蘋果手機觀察一次看

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17上市後關注度超越預期，三大電信喜迎預購潮，19日正式開賣後也吸引大批果粉購機。對此，三大電信在首賣會後接受媒體聯訪，三間電信皆看好銷量更好，都認為iPhone 14左右的用戶會在今年有換機的意願，針對資費方案，三間電信也不同調給出不同看法，中華電認為「目前台灣資費算便宜，但要產業好應該要維持合理價格設計」、台灣大指出，「目前公司不盲目追求5G滲透率，但營收占大多數也是事實」，遠傳則表示，「目前萬物皆漲只有電信資費不漲，將會推出不同方案因應不同族群」，隱約暗示未來資費方案可能有變動的可能。

▼中華電信認為目前台灣資費方案較便宜，但應該維持合理價格設計。（圖／記者蘇晟彥攝）



中華電信指出，今年初期銷售主力會以Pro、Pro Max為主，在中華電信的客群中，以高資費的客群偏好這兩種機型，在看好「加量不加價」、「技術提升」的狀況，中華電看好這次買氣將會提升，再加上iPhone 11-14左右的舊機型，因為在AI上無法跟上，有可能近一步帶動換機潮，但整體還是推出換機週期約在3-4年左右。

但針對資費方面，中華電認為「應用普及才是重點」，目前599、799的方案對一般使用者已經足夠，但要進一步提升，就要「使用者付費」，反對低價吃到飽的競爭模式，中華電指出，以5G資費1,399為例，其實在日本、韓國同樣的流量，收費已經達到1700、1800元，認為台灣的5G吃到飽資費已經算低，認為應維持合理的資費設計，讓產業能有正向循環。

在台灣大部分，由個人用戶事業商務長林東閔接受聯訪，林指出iPhone 17 是台灣大哥大17年來首批供貨量最好的一年得益於台灣大在 iPhone 16 銷售上的亮眼表現，使其在今年獲得較高的供貨優勢，目前iPhone 17 Pro 和 Pro Max 佔比高達 80%，顯示高階機款能有效帶動高資費方案的申辦。

在5G方面，林再次強調，台灣大不盲目追求 5G 滲透率，目前滲透率已接近 43%，預計年底可達到 50%，但雖然5G滲透率43%，但營收佔行動服務總營收的 66%，代表 5G 用戶帶來了可觀的營收成長空間。他也點出，相較於其他國家，台灣能提供高品質且價格合理的 5G 吃到飽服務，除了高頻寬，5G 的低延遲和廣連結特性在未來的穿戴裝置（如 Apple Watch、AI 眼鏡）和多元裝置互聯的世界中，將更能體現其價值，而非僅僅是應用程式。

▼林東閔透露今年iPhone 17首批供貨量是歷年最多。（圖／記者李毓康攝）

至於遠傳電信，則由總經理井琪率領團隊接受訪問，針對iPhone銷量上升，她認為拜合併所賜，上升是必然，並沒有追求數字，但在遠傳用戶間，換機周期約為2.4-2.5年，目前也認為iPhone14用戶正值換機潮，而且蘋果的買氣從來沒讓他們失望過。

在5G方面，滲透率一直領先其他電信，井琪表示，今年有望達到50%，與4G進入黃金交叉，但不管哪一種用戶，都必須由消費者選擇所需求的方案，遠傳也會一直持續提供優質服務，她同時表示，近期有推出資費666元的「優雅樂活服務」，針對樂活族提供包含影音、旅遊、健康相關等加值服務，期望滿足特定族群需求。

但被問到4G是否有必要一定進到5G，她也解釋，現行網路架構是4G、5G兩個網路併行（NSA）的情況。隨著科技進步，例如各種AI應用的加持，預期未來將有更多應用到位，消費者對於網速和使用體驗的需求也會愈來愈高，屆時選擇5G的消費者就會增加，這都是自然水到渠成的趨勢。

▼井琪看好這次Air，預估消費者在看到實體後或許會「改變心意」。（圖／記者湯興漢攝）

