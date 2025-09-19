　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone17買氣爆！三大電信5G方案、蘋果手機觀察一次看

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17上市後關注度超越預期，三大電信喜迎預購潮，19日正式開賣後也吸引大批果粉購機。對此，三大電信在首賣會後接受媒體聯訪，三間電信皆看好銷量更好，都認為iPhone 14左右的用戶會在今年有換機的意願，針對資費方案，三間電信也不同調給出不同看法，中華電認為「目前台灣資費算便宜，但要產業好應該要維持合理價格設計」、台灣大指出，「目前公司不盲目追求5G滲透率，但營收占大多數也是事實」，遠傳則表示，「目前萬物皆漲只有電信資費不漲，將會推出不同方案因應不同族群」，隱約暗示未來資費方案可能有變動的可能。

▼中華電信認為目前台灣資費方案較便宜，但應該維持合理價格設計。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 簡志誠,中華電信（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信指出，今年初期銷售主力會以Pro、Pro Max為主，在中華電信的客群中，以高資費的客群偏好這兩種機型，在看好「加量不加價」、「技術提升」的狀況，中華電看好這次買氣將會提升，再加上iPhone 11-14左右的舊機型，因為在AI上無法跟上，有可能近一步帶動換機潮，但整體還是推出換機週期約在3-4年左右。

但針對資費方面，中華電認為「應用普及才是重點」，目前599、799的方案對一般使用者已經足夠，但要進一步提升，就要「使用者付費」，反對低價吃到飽的競爭模式，中華電指出，以5G資費1,399為例，其實在日本、韓國同樣的流量，收費已經達到1700、1800元，認為台灣的5G吃到飽資費已經算低，認為應維持合理的資費設計，讓產業能有正向循環。

在台灣大部分，由個人用戶事業商務長林東閔接受聯訪，林指出iPhone 17 是台灣大哥大17年來首批供貨量最好的一年得益於台灣大在 iPhone 16 銷售上的亮眼表現，使其在今年獲得較高的供貨優勢，目前iPhone 17 Pro 和 Pro Max 佔比高達 80%，顯示高階機款能有效帶動高資費方案的申辦。

在5G方面，林再次強調，台灣大不盲目追求 5G 滲透率，目前滲透率已接近 43%，預計年底可達到 50%，但雖然5G滲透率43%，但營收佔行動服務總營收的 66%，代表 5G 用戶帶來了可觀的營收成長空間。他也點出，相較於其他國家，台灣能提供高品質且價格合理的 5G 吃到飽服務，除了高頻寬，5G 的低延遲和廣連結特性在未來的穿戴裝置（如 Apple Watch、AI 眼鏡）和多元裝置互聯的世界中，將更能體現其價值，而非僅僅是應用程式。

▼林東閔透露今年iPhone 17首批供貨量是歷年最多。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣大哥大iPhone 17開賣，台灣大個人用戶事業商務長林東閔。（圖／記者李毓康攝）

至於遠傳電信，則由總經理井琪率領團隊接受訪問，針對iPhone銷量上升，她認為拜合併所賜，上升是必然，並沒有追求數字，但在遠傳用戶間，換機周期約為2.4-2.5年，目前也認為iPhone14用戶正值換機潮，而且蘋果的買氣從來沒讓他們失望過。

在5G方面，滲透率一直領先其他電信，井琪表示，今年有望達到50%，與4G進入黃金交叉，但不管哪一種用戶，都必須由消費者選擇所需求的方案，遠傳也會一直持續提供優質服務，她同時表示，近期有推出資費666元的「優雅樂活服務」，針對樂活族提供包含影音、旅遊、健康相關等加值服務，期望滿足特定族群需求。

但被問到4G是否有必要一定進到5G，她也解釋，現行網路架構是4G、5G兩個網路併行（NSA）的情況。隨著科技進步，例如各種AI應用的加持，預期未來將有更多應用到位，消費者對於網速和使用體驗的需求也會愈來愈高，屆時選擇5G的消費者就會增加，這都是自然水到渠成的趨勢。

▼井琪看好這次Air，預估消費者在看到實體後或許會「改變心意」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼iPhone17全台開賣，三創遠傳門市外幾天前就有果粉前來排隊。民眾蔡先生搶得頭香，獲得遠傳總經理井琪贈送超值好禮。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR喊：快檢查

MetaAI智慧眼鏡「關鍵功能無法整合」　技術長調侃：是他們不允許

實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR喊：快檢查

MetaAI智慧眼鏡「關鍵功能無法整合」　技術長調侃：是他們不允許

實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

3C家電熱門新聞

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

3步驟「舔螢幕教學」

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iPhone 17現貨懶人包出爐！

燦坤iPhone開賣「頭香姐仙氣爆」

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

Spotify免費用戶3大功能開放

實測100公斤力道強壓iPhone Air！　超堅韌結果曝光

iPhone爆災情！一堆人「分期也要搶首發」他超不解

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

更多熱門

關鍵字：

遠傳電信、中華電信、台灣大哥大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面