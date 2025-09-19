救護車控邁巴赫擋道失敗！釣出承辦警：檢舉畫面沒能「一槍斃命」

▲有民間救護車駕駛控訴，遭邁巴赫擋道，檢舉卻未成案。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

國道1號台中段近日傳出阻擋救護車案件，一輛民營救護車指控遭一輛賓士邁巴赫S580刻意阻擋，向國道警察檢舉後，卻因為行車紀錄器無法證明「是救護車」，警方不予舉發。駕駛認為「難道要邊開車邊拿手機錄影」佐證？承辦員警還親自回應說明，強調沒有車內外影像，無法「一槍斃命」。

該名民間救護車駕駛發出行車紀錄器指出，上月28日行經國道1號台中段時，在內線車道遇到一輛黑色賓士邁巴赫S580轎車，不斷鳴笛、按喇叭要求讓道未果，甚至廣播要求，該輛轎車仍無動於衷。

救護車駕駛不滿，拿著畫面跟國道警察檢舉，但警方認為，該畫面無法證明駕駛的車輛「是救護車」不予舉發。駕駛不滿質疑，「行車紀錄器要怎麼拍到自己呢？以後要駕駛邊開車邊拿手機錄影，才能舉發這種惡意阻擋救護車的人嗎？」

有一名自稱是承辦該案的員警直接在貼文留言說，「影像中要如何證明，並非私人車輛加裝警報器？如果開單了，民眾申訴該如何回覆？從當警察以前就開始當檢舉人，也跟無數承辦人交手，秉持著沒有100%把握絕對不能開單，對檢舉案件判斷應該不會有問題。」

該名員警也強調，就是要有車內外影像，才能夠順利成案，重點就是沒辦法透過原始影片，確定該車就是救護車，民眾檢舉的內容，必須「一槍斃命」。

國道警方則正式回應，將再通知相關人，提供相關資料查證後，依道路交通管理處罰條例第45條2項規定舉發。不避讓救護車，可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。