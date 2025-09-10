　
政治

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料照／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日大學北區模擬考作文題為「我的媽媽是代理孕母」，要求學生以第一視角帶入撰文，在社群媒體Threads上引發討論，有女考生直言「我寫的時候真的有夠想吐」。對此，長期關注人工生殖與代理孕母政策的民眾黨立委陳昭姿今（10日）說，這次的題目將學生鎖在單一敘事中，不是鼓勵思考，而是限制思考，感到的不適是真實的，但如果有任何關於代孕的議題想討論，無論立場，「我辦公室的大門永遠敞開」。

陳昭姿10日上午透過臉書表示，昨天在Threads上看到許多高中生討論北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」，命題令人感到不適，甚至有種被迫代入一個不真實、難以承受情境的感覺，「我能理解同學們的感受」。陳說，作文確實可以探討社會議題，但題目設計應該保留空間，讓考生能選擇立場、自由發揮，然而這次的題目卻將學生鎖在單一敘事中，剝奪了自由表達的可能，這不是鼓勵思考，而是限制思考。

陳昭姿指出，若出題者希望設計一個能引導正反思辨的「知性題」，題目可以是「是否支持代理孕母法制化」；若想做成「情意題」，讓學生從生活經驗出發抒發情感，題目情境可以設計為，若生在代孕合法的國家，「我願意成為代理孕母嗎？」這樣的設計，或許較能引導思考，也更尊重學生的感受。

回到代理孕母議題，陳昭姿表示，她長期關注人工生殖與代理孕母政策，一直以來都認為代理孕母的核心價值在於「自主性」，當一位女性選擇成為代理孕母，這應該是基於她的自主意願與身體決定，而非他人強加的角色，可惜這次的作文題目正好忽視了這一點，它讓學生必須想像「媽媽被決定成為代理孕母」，卻完全沒有問過媽媽的意願。

陳昭姿說，同樣地，她也看到有同學疑惑：「我媽媽成為代理孕母，我爸同意了嗎？我同意了嗎？外公外婆同意了嗎？」陳表示，其實這樣的思考也忽略了自主性，因為一個女性是否成為代理孕母，不需要誰的允許，只要條件符合法律規範、經專業醫師評估身心條件合適，最重要的是她本人同意，這就是自主性。

陳昭姿強調，「最後，我想對參加這次北模的同學們說：你們感到的不適是真實的，你們的聲音也值得被聽見。如果有任何關於代孕的議題想討論，無論立場，我辦公室的大門永遠敞開」。

更多新聞
北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

北模「代孕」作文題惹議　陳昭姿：考生想討論「我大門永遠敞開」

北模試題「媽媽是代理孕母」挨轟　教育局澄清：非官方命題

北模試題「媽媽是代理孕母」挨轟　教育局澄清：非官方命題

今年北模作文題目為「我的媽媽是代理孕母」，引發部分學生反感，有女學生也傻眼直呼「我寫的時候真的有夠想吐。」新北教育局表示，該模擬考試卷由翰林出版社自行邀請命題教師後進行命題審題作業，再提供給雙北各校作為模擬考練習使用，由各校自主決定是否採用，屬廠商出版品，並非教育局統一命題或指定教材。

陳昭姿代理孕母北模作文代孕人工生殖法

