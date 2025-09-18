　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日受到熱帶低壓外圍環流影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（18日）下午2時49分針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣 苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區

彰化縣 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉

南投縣 南投市、草屯鎮、名間鄉

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午2時49分也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布山區暴雨災防告警，持續時間至4時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

山區暴雨災防告警
影響時間：18日白天
＊警戒區域：台中市太平區

09/17 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／陰莖手術奪命！丁斌煌上銬拿拐杖移送　畫面曝光
郝龍斌談與柯文哲恩怨　「柯當年攻擊讓我母親失眠痛苦」
蔡依林、郭富城誰睡比較健康？　醫揭「1關鍵」差很多
獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」
陰莖增大術猝死！老母悲痛現身　護理師：沒幫麻醉
高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車

