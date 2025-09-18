快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

▲今日受到熱帶低壓外圍環流影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）
中央氣象署今（18日）下午2時49分針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域
苗栗縣 苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區
彰化縣 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉
南投縣 南投市、草屯鎮、名間鄉
▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）
另外，氣象署下午2時49分也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布山區暴雨災防告警，持續時間至4時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
山區暴雨災防告警
影響時間：18日白天
＊警戒區域：台中市太平區
