聯大學生左轉進校園！阿北慘被撞飛重摔　雙膝骨折緊急送醫

記者楊永盛／苗栗報導
苗栗台13線、國立聯合大學校門口，昨（17）晚發生轎車跟機車碰撞事故，1名聯大陳姓學生駕駛轎車，轉彎欲進入校園時跟直行機車發生碰撞，造成70歲的陳姓機車騎士雙膝蓋嚴重骨折，所幸送醫開刀治療，暫無生命危險，肇事原因正由警方調查中。
▲台13線國立聯合大學校門口，昨晚發生轎車和機車碰撞事故，機車騎士、7旬老翁雙膝骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）
苗栗警分局今天說，苗栗市台13線、聯合大學校門口，昨晚8時25分許發生轎車與機車碰撞交通事故，造成機車騎士受傷，南苗派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。
救護人車抵達時，機車陳姓騎士（70歲）雙膝骨折、左膝10公分撕裂傷，給予患者頸圈、長背板固定，患者意識清楚，生命徵象穩定，就近送往約300公尺遠的大千醫院，至於轎車陳姓駕駛（19歲）未受傷。
警方調查，陳男為聯合大學在學生，駕駛轎車由台13線北往南行駛，在校門口綠燈左轉彎時，陳姓老翁騎機車、對向綠燈直行發生碰撞，老翁重創倒地不起，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。警方呼籲，行車需注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，確實遵守交通規則，確保自己與用路人生命財產安全。
