國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電是國寶！　美財經主持人認證：財務優於美國政府

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者葉國吏／綜合報導　

財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）在CNBC節目Squawk on the Street中，讚揚台積電的財務穩定性，甚至表示其資產負債表優於美國政府。他形容台積電為「國寶」（national treasure），並盛讚其在全球半導體製造業的領導地位。

克萊默指出，台積電憑藉2奈米技術在晶片生產的卓越表現，已成為全球不可或缺的科技公司之一。他特別提到，除了三星電子，台積電是唯一一家能穩定生產2奈米晶片且維持高良率的企業。正因如此，台積電受到蘋果、輝達、及超微半導體（AMD）等美國科技巨頭的高度信任，成為全球半導體供應鏈的核心。

談到台積電的財務狀況，克萊默毫不吝嗇地給予高度讚譽。他認為台積電的資產負債表不僅超越美國政府，還展現了令人驚嘆的穩健性。他更補充道，台積電的管理團隊「非常棒」（fantastic），是讓這家公司保持優異表現的關鍵。

除了台積電之外，克萊默在節目中還提及其他9檔股票，包括科技巨頭甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）、以及金融業的摩根大通和富國銀行（Wells Fargo）。這些公司涵蓋了科技、體育用品及金融等多個領域，展現了避險基金的廣泛投資興趣。

09/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣今年人均GDP可望超越韓國，國發會主委葉俊顯認為，主要歸功於台積電以及人工智慧（AI）產業，而且這不是短期現象，趨勢可望持續下去。

關鍵字：

台積電

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

