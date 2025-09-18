　
大陸焦點

飯店偷拍猖獗！數百人線上圍觀　全家人都受害

中國許多偷拍網站在境外社群平台運作，網友只需支付台幣1千多元就可以偷看陌生人的隱私。（示意圖，photoAC）

▲中國許多偷拍網站在境外社群平台運作，網友只需支付台幣1千多元就可以偷看陌生人的隱私。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最近在國外社群平台上，很多偷拍影片都來自中國。不肖人士只要花380塊人民幣（約1612台幣），就能透過監視器偷看別人住飯店或民宿的畫面。最慘的是，這些受害的女生通常不會用那些平台，所以根本不知道自己已經變成影片裡的主角。

綜合陸媒報導， 某一家人在他們毫不知情的情況，私生活在網上遭到直播，這家人在飯店房間內的私密對話與一舉一動，全被數百個陌生人看得一清二楚，，連滑手機的畫面都看得到。最可怕的是，這些偷拍鏡頭通常就藏在床的正上方。

網路上瘋傳的偷拍片來自中國境外某個社群平台上，一個叫「XX激情影視」的付費群組流出，這個群組專門分享各種偷拍中國飯店、家裡或民宿臥室的影片，據說他們擁有超過2千名成員的大群，另外還有一個備用群組，每天都會上傳好幾段短片。

這些偷拍集團根本把偷窺當成生意，「XX激情影視」平台把偷拍內容分級販售，一種是「上帝視角」，把鏡頭裝在床的正上方，有6個不同角度，花380人民幣（約1612台幣）就能看一個月，且24小時不間斷的直播，能重播7到15天內的直播內容；另種則為鏡頭直接對著床拍的「其他視角」，有4個角度，價格比較貴，要價420元人民幣（約新台幣1779元）。

另外，「XX傳媒」則專門鎖定飯店進行偷拍，並在影片中明確標註地點及時間。用戶只需支付58、68或88元人民幣（約新台幣245至372元）的費用，即可加入群組觀看。更可惡的是，甚至還有影片疑似是在大街上或廁所偷拍未成年少女。

許多受害者因為不常使用境外社群平台，往往對自己被偷拍一事毫不知情。即使發現，這些平台上的證據也容易被迅速刪除，且發布影片者的身分通常是匿名的，根本抓不到幕後黑手。這讓受害者想報警都沒用，壞人很難被制裁。


09/16 全台詐欺最新數據

09/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

飯店偷拍猖獗！數百人線上圍觀　全家人都受害

飯店偷拍猖獗！數百人線上圍觀　全家人都受害

鏡週刊

