獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝光

▲美濃大峽谷超挖達20米逾7層樓高度，水平線農地上怪手大小可看出離譜開挖深度。（圖／民眾提供）

記者張君豪／高雄報導

高雄美濃大峽谷盜採砂石案件持續延燒！根據高雄檢警調查，發現當地遭盜採本屬河床沖積數百年累積的肥沃農地，過往盜採砂石集團相當專業，往往透過幕後金主出資以低價購買農地後，利用人頭擔任承租戶租下農地後開挖，盜採砂石回填集團打著過往類似案例爆發，頂多也只能追究開罰承租戶的漏洞，承租戶等同南部盜採回填集團的「免洗筷」，獲利數億的集團金主在幕後支付酬勞和安家費，務求案件到此為止，算上行政罰金和被查扣的機具，盜砂集團依舊賺得盆滿缽滿。未料國民黨立委柯志恩捅出「美濃大峽谷」超誇張盜砂回填案，涉案集團地主目前已兩人遭聲押，但能否辦到關鍵的委託清運建商及幕後金主操盤者，仍有待觀察。

知情者透露，光是美濃大峽谷一個盜挖地點，當地被深挖超過20公尺，遭運出高價值的沖積巨石（可粉碎當優良級配及混擬土資材使用），再回填包建案的營建廢棄物獲利最少超過3億元台幣，高雄市府震怒後派出行政聯合稽查小組到場，本來在9月初的聯合稽查勤務中，原先規劃將現場盜採砂石回填廢土業者、工作人員一網打盡。

未料業者安排監控的小蜜蜂遍布高雄美濃地區各聯外道路，導致稽查小組一入美濃盜採集團就鳥獸散，甚至當地警方還告知稽查小組「裡面水很深、要妥適處理」，果然當天行動未見盜採集團人員在場，連機具也沒開動，外界一度傳出傳租地者、曾任議員助理的石麗君夫妻及遭羈押的承租人、綽號椰子的王國政是盜採集團現場主謀。

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

但根據當地知情民眾指出，美濃大峽谷盜挖主持人，是現任高雄市某民意代表的前夫，該男在高雄旗山當地人脈嫻熟，並長期指派人員機具和砂石車入內開挖、盜採砂石和回填廢料，更安排俗稱小蜜蜂的派遣工監視聯外道路，導致高雄市府9月初聯合稽查行動破功，逮捕查扣人員機具數量不如預期，而這名民代的前夫甚至擔任仲介角色，安排金主到美濃購地後轉租給人頭後開採砂石、回填營建廢棄物牟利。

