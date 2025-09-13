快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天　親友急發文協尋

▲夫妻檔入山失聯，家屬急發文協尋。（圖／翻攝自臉書）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣信義鄉一對張姓協作夫婦，進入南三段後失聯7日，家屬情急報案，消防局已緊急展開搜救行動。南投縣消防局指出，昨(12)日接獲通報後，立即先遣2名信義分隊義消從郡大山登山口進入山區搜索，今(13)日上午8時再派出第二隊搭乘直升機空降東郡大山北鞍營地，採取「上下夾攻」方式加速搜救，目前人員仍持續搜尋中，但尚未尋獲兩人行蹤。

據了解，張姓夫婦檔協作來自信義鄉東埔部落，8月29日自郡大山登山口入山，計畫前往東郡北鞍營地從事協作工作。兩人9月6日曾以LINE向家屬報平安，並表示因山區收訊不佳、行程將延後數日，請家屬放心，但直到10日仍未返家，也完全失去聯繫，家屬遂於12日向消防單位求助。

▲南三段山岳地勢險峻，經常發生意外。（ETtoday資料照，非本案搜救畫面／記者高堂堯翻攝）

南投縣信義鄉南三段山岳地勢險峻，是台灣登山界的四大障礙之一，因為挑戰性高時常發生意外，上(8)月才發生外公帶8歲孫子與一名特搜女義消挑戰南三段「可樂可樂安山」，卻不幸遇颱風，最後只有8歲孫子生還如今又發生夫妻失蹤，南投縣消防局表示，將持續調派人力與空勤資源，全力搜尋失聯夫妻的下落。