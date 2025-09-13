　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天　親友急發文協尋

▲夫妻檔入山失聯，家屬急發文協尋。（圖／翻攝自臉書）

▲夫妻檔入山失聯，家屬急發文協尋。（圖／翻攝自臉書）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投縣信義鄉一對張姓協作夫婦，進入南三段後失聯7日，家屬情急報案，消防局已緊急展開搜救行動。南投縣消防局指出，昨(12)日接獲通報後，立即先遣2名信義分隊義消從郡大山登山口進入山區搜索，今(13)日上午8時再派出第二隊搭乘直升機空降東郡大山北鞍營地，採取「上下夾攻」方式加速搜救，目前人員仍持續搜尋中，但尚未尋獲兩人行蹤。

據了解，張姓夫婦檔協作來自信義鄉東埔部落，8月29日自郡大山登山口入山，計畫前往東郡北鞍營地從事協作工作。兩人9月6日曾以LINE向家屬報平安，並表示因山區收訊不佳、行程將延後數日，請家屬放心，但直到10日仍未返家，也完全失去聯繫，家屬遂於12日向消防單位求助。

▲2名山友於南三段無雙東峰因受傷而脫隊，獲信義、玉山消防分隊成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南三段山岳地勢險峻，經常發生意外。（ETtoday資料照，非本案搜救畫面／記者高堂堯翻攝）

南投縣信義鄉南三段山岳地勢險峻，是台灣登山界的四大障礙之一，因為挑戰性高時常發生意外，上(8)月才發生外公帶8歲孫子與一名特搜女義消挑戰南三段「可樂可樂安山」，卻不幸遇颱風，最後只有8歲孫子生還如今又發生夫妻失蹤，南投縣消防局表示，將持續調派人力與空勤資源，全力搜尋失聯夫妻的下落。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球最佳企業！　台灣10公司上榜
財劃法公式出包！卓揆籲立院勇敢面對　自己的錯誤自行修法
于朦朧墜樓亡　死前「6人飯局名單」瘋傳！
快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天
捐千萬救不回癌妻　董座撂人闖寺院...名僧遭虐逼下跪
忠孝東路4車連環撞！出事瞬間曝
快訊／民進黨指美濃大峽谷地主是「自家助理」　柯志恩火大提告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

後備軍人有夠皮！教育召集晚2天才報到　移送法辦下場曝光

快訊／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄　後方車陣回堵2公里

快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天　親友急發文協尋

「沒生病只是業障深」捐千萬救不回癌妻　化工老董撂10煞押名僧

北市公車、郵務車爭道…釀4車連環撞！42歲駕駛頭腳擦傷送醫

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

自認「帥氣無法抗拒」環保署總隊長性侵4女　法官：繼續羈押2個月

停工廠房鬼月「電費破萬」暴漲167倍　屋主氣炸：好兄弟開趴？

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女與死神拔河3天走了

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

後備軍人有夠皮！教育召集晚2天才報到　移送法辦下場曝光

快訊／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄　後方車陣回堵2公里

快訊／南三段又出事！夫妻檔協作入山失聯7天　親友急發文協尋

「沒生病只是業障深」捐千萬救不回癌妻　化工老董撂10煞押名僧

北市公車、郵務車爭道…釀4車連環撞！42歲駕駛頭腳擦傷送醫

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

自認「帥氣無法抗拒」環保署總隊長性侵4女　法官：繼續羈押2個月

停工廠房鬼月「電費破萬」暴漲167倍　屋主氣炸：好兄弟開趴？

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女與死神拔河3天走了

捷克「故宮特展」遭抗議　李遠：中華文化本來就屬台灣一部分

前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

網論任天堂超久沒推「新遊戲IP」　前開發透露：不適合才會考慮

許書誠雙失誤重建信心　U18隱藏版心理師王奕翔聊半小時打開心門

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

痛批財劃法獨厚北部　黃偉哲：台南淪為最大犧牲者

不忍了！駁斥遭綠指「與砂石業同夥」　柯志恩怒提告民進黨誹謗罪

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

蔡依林搶穿雙V聯名「貓咪鞋」　DIOR Palmarès男鞋美到女生也來搶

縱谷慢旅掀高潮！歐亞菲板塊音樂會×單車板塊騎遇盛大登場

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

社會熱門新聞

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

即／高雄社區大樓傳墜樓　男8樓墜地亡　

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

控夫硬上害懷孕　人妻法院訴離結果曝

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

「兩餐火鍋」外場男偷941萬！竟拿去抖內直播主

國道3號深夜嚴重車禍！駕駛逃逸

更多熱門

相關新聞

台籍男深圳登七娘山失聯　官方證實找到遺體

台籍男深圳登七娘山失聯　官方證實找到遺體

58歲台灣籍魏姓男子6日前往深圳七娘山登山，不料從此失去消息，家屬事後緊急報警並發布尋人啟事。當地政府獲報後，立即動員警方、消防員及民間救難隊伍前往搜索，並於11日找到魏男遺體，目前已將遺體送下山。

南投男失蹤家屬祈福救命　3天後神奇在祖靈地找到人

南投男失蹤家屬祈福救命　3天後神奇在祖靈地找到人

今年取締5992件！南投「冠軍測速桿」在這裡

今年取締5992件！南投「冠軍測速桿」在這裡

獨攀南湖大山跌傷　下山需走2天...黑鷹緊急馳援

獨攀南湖大山跌傷　下山需走2天...黑鷹緊急馳援

小貓翹家2次　連續出現在53公里外酒廠

小貓翹家2次　連續出現在53公里外酒廠

關鍵字：

南投登山失蹤

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面