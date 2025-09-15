　
地方 地方焦點

山友獨攀東照山迷路　墜谷「重擊脊椎」受困打電話求救

▲▼山友獨攀東照山迷路　墜谷「重擊脊椎」受困打電話求救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲鹿谷分隊3名警消，由分隊長蘇柏豪帶隊，並群呼7名義消支援，合計10人入山搜救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

南投縣鹿谷鄉15日發生一起山域意外，一名59歲男子獨自攀登東照山，結果途中迷路，又不慎墜落約10公尺深的溪谷，導致脊椎受傷無法自行脫困，所幸他意識清楚，自行打電話報案求援，最後在消防及義消合力救援下，於晚間順利獲救送醫。

南投縣消防局表示，該男子上午8時從投58線登山口獨自攀登東照山，原計劃中午折返，卻在途中迷途跌落溪谷，因脊椎受到撞擊無法移動，因此於14時05分向消防局報案。

消防局立即啟動山域事故應變機制，派遣鹿谷分隊3名警消，由分隊長蘇柏豪帶隊，並群呼7名義消支援，合計10人進入山區展開搜救。因山勢險峻、地形陡峭，搜救行動相當困難，直到16時45分才順利接觸傷者。

▲▼山友獨攀東照山迷路　墜谷「重擊脊椎」受困打電話求救。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局指出，當時男子意識清楚，疑似骨折，全身無法動彈，救難人員先進行簡單包紮，再克服地形限制，將他拖拉搬運至山徑上，隨後6名搜救人員以SKED包覆式擔架輪流背扛下山，歷經近2小時，才終於在18時20分將人護送下山，由水里救護車送往竹山秀傳醫院救治。

消防局提醒，登山務必結伴同行，切勿獨攀，且山區氣候變化大，午後常有雷陣雨，山徑濕滑易生危險，呼籲山友務必做好準備並注意安全，以避免憾事發生。

▲▼山友獨攀東照山迷路　墜谷「重擊脊椎」受困打電話求救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼山友獨攀東照山迷路　墜谷「重擊脊椎」受困打電話求救。（圖／記者高堂堯翻攝）

