假戀情真詐財！中年女「愛上小林」　急匯「50萬嫁妝」險被騙

▲網戀小林哥匯款50萬結婚基金遭攔阻。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

網路交友陷阱多，芳苑警分局與郵局行員聯手成功阻詐！一名中年女子透過交友軟體認識一名自稱「小林」的男網友，雙方相談甚歡甚至論及婚嫁，對方卻以「籌備結婚基金」為由要求匯款50萬元。所幸郵局行員察覺有異通報警方，及時阻止這場「假交友真詐財」的騙局。

警方初步調查，這起案件發生於9月13日上午9時40分許，李姓行員發現該名中年女子想臨櫃辦理匯款50萬，卻支吾其詞、神情緊張，最後才說出要「作結婚使用」。行員機警通報轄區二林分駐所，副所長洪宗郎、警員黃振勝及楊佳憲立即趕赴現場了解。

經警方耐心詢問，發現女子是透過交友軟體認識暱稱「小林」的男網友，兩人感情迅速升溫，對方更以結婚為由要求其匯款50萬元作為「結婚基金」。警方一聽立即識破這是典型的「假交友真詐財」手法，當場向蔡女詳細解釋詐騙集團的慣用伎倆，但女子悻悻然離去。

芳苑分局表示，近期類似詐騙案件頻傳，詐騙集團常透過網路交友平台尋找目標，假借交往、結婚等名義騙取金錢。警方特別呼籲民眾，網路交友務必保持警覺，凡是涉及金錢要求就應提高警覺，切勿輕易相信未曾見面的網友。如有任何疑問，可立即撥打165反詐騙專線或向當地派出所求助，別讓辛苦積蓄落入詐騙集團手中。