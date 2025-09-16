「超夢」指揮「妙蛙種子」取款520萬　他遭判4年喊：沒錢賠

▲彰化鍾姓男子當車手面交520萬元，遭判刑4年。（圖／pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團竟用寶可夢角色當代號！彰化檢警查出以「超夢」為首的詐騙集團，指揮旗下「妙蛙種子」的鍾姓車手面交取款，成功詐得520萬元。彰化地院判決出爐，鍾男遭判4年徒刑，被害人同時提出民事求償，但鍾竟在法庭上大喊，「錢都上交了，沒錢賠！」

判決書指出，鍾男於去年4月前加入暱稱「超夢」等人組成的三人以上詐騙集團，負責擔任「車手」工作，每次成功取款可獲得3,000元報酬。該集團先在網路刊登投資廣告，吸引被害人上鉤後，再由機房成員透過LINE暱稱「李女」、「某營業員」、「劉女」等假帳號，以話術誘騙被害人投資股票。

鍾男首先在去年4月18日晚間，假冒「某國際投資股份有限公司」陳姓員工，前往彰化縣花壇鄉某超商，向鄭姓被害人收取150萬1,100元投資款。為取信被害人，鍾男還出示偽造的員工識別證和公司送款回單，甚至特地去刻印行偽造「陳男」印章蓋在收據上。

同年4月11日和19日，鍾男又用同樣手法，假冒「某投資股份有限公司」員工，在永靖鄉一處空地，向羅姓被害人分別收取300萬元和70萬元。鍾男得手後，從每次取款金額中各抽取3,000元作為報酬，其餘款項則依指示放置於指定地點，轉交給集團上游成員。

彰化地院審理時，鍾男對所有犯罪事實坦承不諱。法官認定鍾男犯下三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢罪，其中對鄭姓被害人的部分判處有期徒刑2年，對羅姓被害人的部分則判處2年6月，應執行有期徒刑4年。

法官在判決中指出，現今詐欺犯罪集團參與人數眾多，分工縝密，鍾男雖非集團首腦，但其行為已嚴重侵害被害人財產法益，並增加檢警查緝困難，宣告沒收鍾男的犯罪所得9,000元，以及偽造的識別證、送款回單、印章等犯罪工具。2被害人也向鍾男提出民事求償有意見，鍾男則當庭表示，「我沒有辦法賠償這麼多錢，我收到的款項都轉給上手了，也忘記有沒有拿到報酬。」態度相當囂張。