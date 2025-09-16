最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息

▲孝子逃生不急葬生火場，老父親站在門外焦急徘徊。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮今(16日)上午發生一起令人心碎的火警意外！44歲李姓男子因逃生不及，不幸命喪火窟。悲痛的李父受訪時表示，兒子昨晚才因背部拉傷就醫請假在家休養，今日早上7點出門前還叮囑他好好休息，沒想到短短數小時後竟天人永隔，鄰里聞訊皆感到萬分不捨。

▲北斗民宅火警孝子逃生不急葬生一樓後方梯間。（圖／民眾提供）

根據警消初步調查，這起致命火警發生在今天上午10點多。一樓後方竄出大量濃煙，鄰居見狀立即通報警，消防局接獲報案後立即派出人車前往搶救，但當消防人員抵達現場時，火場已被燒成焦黑。在當臨時工的李父聞訊後立即趕回，站在門外焦急來回徘徊。

▲北斗民宅火警孝子逃生不急葬生火場。（圖／民眾提供）

經過緊急搶救後，消防人員在一樓臥室與樓梯間發現倒臥的李男，但當時他已全身焦黑、明顯死亡，李父悲痛不已。下午他前往北斗派出所製作筆錄時，眼眶泛紅堅強的說，兒子昨天工作時背部拉傷肌肉痠痛，昨晚特地到醫院看診，並向公司請假在家休養。

今天早上7點出門工作前，他還特別叮囑兒子「好好休息」，附近鄰居還看到李男外出買早餐，沒想到不到數小時後就接獲鄰居通知家中失火的消息。住在附近的里長也立即趕到現場協助，面對鄰里間的關心，李父說「我會堅強起來」；另外社會處也將前往慰問。

▲北斗民宅火警孝子逃生不急葬生火場，屋外拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

大新里里長陳孟麒指出，李男的媽媽很早過世，全靠著李父一人當鐵工辛苦撫養3名子女長大。李男是家中獨子，平時在附近工廠工作，乖巧孝順，與父親同住相互扶持。鄰里間看到老鄰居得承受白髮人送黑髮人的巨大悲痛，相當不捨。