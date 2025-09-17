　
社會 社會焦點 保障人權

獨／刺腦奪命拒國民法官！審判長舉「沒檳榔攤飲酒經驗」讓他改口

記者黃宥寧／台北報導

今年3月間在新北八里檳榔攤爆發「刺腦奪命」案，今（17）日士林地院首開庭。遭控殺人罪的游姓男子，起初對國民法官制度一無所知，開庭時當庭回覆「我不知道什麼是國民法官法」，審判長梁志偉法官隨即以輕聲細語耐心解釋，最後讓游男改口，同意接受國民法官參與審判。

梁法官指出，職業法官可能沒有檳榔攤飲酒的經驗，但國民法官來自各行各業，或許能更理解被告當下的情境與心境。除非被告擔心會有偏見，否則國民法官能讓審理更全面、更貼近社會。聽完法官解釋，游男才鬆口表示願意接受國民法官審理。

法扶辯護律師則針對起訴書提到「游男案發前數小時疑翻動友人皮包」部分提出異議，認為與案情無關，恐讓國民法官對被告產生負面印象。合議庭評議後認為，該情節與當晚衝突仍具關聯，應列入審理，但承諾將提醒國民法官避免先入為主。

全案起源於，今年3月9日晚間31歲游姓男子與友人在新北八里檳榔攤飲酒，席間因疑似偷翻皮包及言語摩擦爆發衝突。晚間9時許，游男竟持剪刀朝陳姓友人頭頂連刺2刀，造成顱骨破裂與腦部重創。陳男經送醫搶救10天，仍因創傷性硬腦膜下出血不治。

游嫌當場遭逮捕，隔日以殺人未遂罪移送，卻獲法院裁定無保請回，引發家屬與輿論批評。死者兒子痛斥「刺腦袋怎能無保？」並召開記者會呼籲重視。檢方提抗告後，高院撤銷原裁定發回，士院3月28日更裁改判羈押禁見。全案偵結後，檢方依殺人罪起訴，將由國民法官與職業法官共同審理。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

