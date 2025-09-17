毒趴前警專女變網紅賣「維他命棒」恐罰8000萬　曾熱舞露雪乳

記者葉國吏／綜合報導

記者葉國吏／綜合報導

曾因墾丁毒趴醜聞退學的前警專生周姓女子，近日又被爆在網路代購電子煙，引發熱議。她販售的「維他命棒」雖宣稱無菸草與尼古丁，但依法仍屬違禁品，若違法最高可面臨8000萬罰鍰。該女也被挖出就是過去在警專表演上熱舞，結果肩帶滑落導致雪乳露出的女學生。

▲前警專女學生被爆料網路代購電子煙。（圖／記者葉國吏翻攝）

周姓女子的網紅身份原本因醜聞奠基，她去年因警專退學登上媒體版面。周女原是警專第41期學生，卻在去年休學期間入住墾丁飯店，爆出疑似舉辦毒趴的醜聞，甚至在社群平台分享疑似吸毒用具的照片。雖然她喊冤並稱照片中的物品只是鹽巴，且驗尿結果陰性，但當時的男友卻坦承吸毒，導致事件持續延燒。最終校方以紀律不良為由重判她退學。

後來該女學生又被網友挖出，原來這名周姓女學生，就是先前在校內社團成果發表時，在舞台上熱舞，卻意外「肩帶掉落」的熱舞妹。當時周女掀起一陣轟動，如今卻捲入毒品案，讓同校的學長也看不下去，大罵「開除剛好而已，敗壞警紀」、「這種的拜託不要進來。」

▲警專41期女學生因高調貼毒照，最後被退學。（圖／翻攝Dcard）

被退學後周女被爆料開始在網路代購電子煙，根據《鏡報新聞網》報導，有民眾指控週女在社群平台上公開代購韓國的「維他命棒」，但這款產品早已在台灣被認定為電子煙。

▲當時墾丁毒趴警方到場搜索。（圖／記者陳崑福翻攝）

周女的代購行為可能違反《菸害防制法》電子煙在台灣禁止輸入、販售，若廣告涉及療效，還可能違反《藥事法》與《食安法》，罰款最高可達8000萬。