　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17買氣暴漲75%　通訊行曝「16價錢可能掉很大」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果最新手機iPhone 17系列19日正式開賣，隨著各大電信與經銷商陸續開放預約，傑昇通信也在日前宣布啟動「iPhone 17五大好康」預約活動，自9/12晚間八點開放預約，短短三天累積的訂單數較去年同期驚人地成長達75%，前三名機型依序為iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及iPhone 17，容量皆以256GB較受青睞。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

根據傑昇通信統計自9/12同步開放預約至今，才一個周末，就發現買氣更勝以往，來門市預約登記iPhone 17 Pro的果粉比例超過5成，又以銀色為主，再來則是iPhone 17 Pro Max的藏藍色，以及iPhone 17的薰衣草紫色，同樣都是以256GB容量最受歡迎；另外，今年選擇持舊iPhone換新機的果粉比例也超過4成，顯示消費者對於舊換新方案的高接受度，使這波買氣更勝以往。

距離9/19開賣還有四天，傑昇通信觀察，蘋果官網的貨況開始緊張。除了iPhone Air大多數可以在開賣當天取貨，iPhone 17及iPhone 17 Pro已需要等2至3周才能到貨，熱門的iPhone 17 Pro Max等待時間更是長達將近30天，顯見蘋果新機買氣依舊熱絡；傑昇通信也從預約資訊中發現，這次新推出的iPhone Air預約量確實占少數，這或許與台灣eSIM環境尚未普及有關，預計開賣後的人氣表現恐處於低迷狀態。

比較特別的是，這次iPhone 17變相凍漲或降價的策略，本以為會讓果粉趨之若鶩，怎料上周開放預購前還有少量庫存的iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，已全數售罄；隨著第四季重點銷售檔期陸續到來，傑昇通信預期開賣後，人氣機型iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max會面臨潛在缺貨危機。

而對於等不及新機上市，或是遲遲無法下手換機的果粉，傑昇通信也建議可以改入手iPhone 16或iPhone 16 Plus；畢竟，iPhone 17新機開賣後，還在販售的iPhone 16系列價格還有可能再降，屆時價差還會更大。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王柏傑被甩！4年情變內幕曝　喜宴和謝欣穎互潑飲料
鈴木一朗豪宅被搶劫！　道奇球星等多位名人也受害
可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝
前外長丁懋時病逝　1996年台海危機與美高層對話
17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債
全台變天！　米塔颱風估明生成
獨／國泰金高層地震！　「外資天后」去職
等待降息獲利了結！美股收黑125點　台積電ADR反漲0.57

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17買氣暴漲75%　通訊行曝「16價錢可能掉很大」

iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果官方承認了！發文解答

iOS 26 更新完LINE偷看密技失效了！網友崩潰：真的超方便

iOS 26正式版完整導覽　YTR實測大推設計革新與功能升級

SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

iPhone 17買氣暴漲75%　通訊行曝「16價錢可能掉很大」

iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果官方承認了！發文解答

iOS 26 更新完LINE偷看密技失效了！網友崩潰：真的超方便

iOS 26正式版完整導覽　YTR實測大推設計革新與功能升級

SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

斑馬線坑洞20年沒補！　他塗鴉「大老二」火速修好

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

專訪／林依晨大尺度床戰吳可熙「在初戀前無法招架」　產後曝心聲：當媽要自私點

44秒砍31刀！　17歲黑道小弟「求和女友翻臉」當街奪命

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

謝金河吐槽巴菲特！　他舉「台積電」為例：投資路沒有神仙

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

3C家電熱門新聞

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

iPhone 17買氣暴漲75%

iPhone 17不能貼膜？　品牌發文澄清

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

YTR實測iOS 26　正式版完整導覽

YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

大驚奇！iPhone Air一次擁有「3大史無前例功能」

傳蘋果十月再推10款新品

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

全台變天！　米塔颱風估明生成

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面