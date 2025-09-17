iPhone 17買氣暴漲75%　通訊行曝「16價錢可能掉很大」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果最新手機iPhone 17系列19日正式開賣，隨著各大電信與經銷商陸續開放預約，傑昇通信也在日前宣布啟動「iPhone 17五大好康」預約活動，自9/12晚間八點開放預約，短短三天累積的訂單數較去年同期驚人地成長達75%，前三名機型依序為iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及iPhone 17，容量皆以256GB較受青睞。

根據傑昇通信統計自9/12同步開放預約至今，才一個周末，就發現買氣更勝以往，來門市預約登記iPhone 17 Pro的果粉比例超過5成，又以銀色為主，再來則是iPhone 17 Pro Max的藏藍色，以及iPhone 17的薰衣草紫色，同樣都是以256GB容量最受歡迎；另外，今年選擇持舊iPhone換新機的果粉比例也超過4成，顯示消費者對於舊換新方案的高接受度，使這波買氣更勝以往。

距離9/19開賣還有四天，傑昇通信觀察，蘋果官網的貨況開始緊張。除了iPhone Air大多數可以在開賣當天取貨，iPhone 17及iPhone 17 Pro已需要等2至3周才能到貨，熱門的iPhone 17 Pro Max等待時間更是長達將近30天，顯見蘋果新機買氣依舊熱絡；傑昇通信也從預約資訊中發現，這次新推出的iPhone Air預約量確實占少數，這或許與台灣eSIM環境尚未普及有關，預計開賣後的人氣表現恐處於低迷狀態。

比較特別的是，這次iPhone 17變相凍漲或降價的策略，本以為會讓果粉趨之若鶩，怎料上周開放預購前還有少量庫存的iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max，已全數售罄；隨著第四季重點銷售檔期陸續到來，傑昇通信預期開賣後，人氣機型iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max會面臨潛在缺貨危機。

而對於等不及新機上市，或是遲遲無法下手換機的果粉，傑昇通信也建議可以改入手iPhone 16或iPhone 16 Plus；畢竟，iPhone 17新機開賣後，還在販售的iPhone 16系列價格還有可能再降，屆時價差還會更大。

