地方 地方焦點

張麗善會勘台西兩工程　核撥808萬改善路面與排水

▲雲120線道路路面老舊，縣府核撥經費助公所改善，確保人車安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長強調會持續與地方合作，優化道路、排水基層建設。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善今（15）日會同台西鄉長李文來、議員吳蕙蘭及台西地方民意代表，會勘台西鄉雲120線富琦村段、蚊港村雲3-2線側溝排水工程。縣府將核撥808萬元經費，改善路面及側溝排水功能，提升用路安全與生活品質。

縣長張麗善指出，今天視察的雲120線路段與雲3-2線側溝久未修繕，功能不彰，經議員吳蕙蘭、鄉長李文來、鄉代會主席林天祥、代表丁秋塗等地方民代反應，縣府交通工務局實勘後，確有修繕必要，分別核撥558萬元、250萬元經費，由鄉公所規劃執行。

▲雲120線道路路面老舊，縣府核撥經費助公所改善，確保人車安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善聆聽地方代表反應改善需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，完善地方道路與排水設施，打造韌性優質基礎建設，縣府責無旁貸。縣府將持續與各鄉鎮市公所的通力合作，健全基礎建設，提供鄉親及通勤員工平安、順暢的用路環境，回應民眾期待，守護生命安全。

交通工務局長汪令堯表示，「台西鄉蚊港村雲3-2線側溝排水改善工程」經費約250萬元，將可改善現有排水功能不足，大雨出現溢流淹水，影響行車安全情況；「台西鄉雲120線4k+120~4k+970路面改善工程」，更新長度850公尺，工程包括AC刨除重鋪、標線重劃等，經費約558萬元。兩項工程經費縣府均由縣府核撥經費，由公所施作，提升往來人車安全。

▲雲120線道路路面老舊，縣府核撥經費助公所改善，確保人車安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲120線道路路面老舊，縣府核撥經費助公所改善，確保人車安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

快訊／柯文哲再開羈押庭　18:30當庭揭曉結果
16歲學生上課中拿刀捅同學！全班驚慌直擊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

114年全國運動會即將在10月18日於雲林盛大開幕！這場全台最高規格的體育盛事，睽違20年再度由雲林縣承辦，除了有破億打造的國際級競技舞台，當晚還將舉辦一場「超狂卡司」的選手之夜演唱會，要讓來自全國的選手與觀眾一起嗨翻田徑場。

