社會 社會焦點 保障人權

交保仍處孤島！柯文哲問「手機何時還我」：盼是曼德拉非伍子胥

▲▼台北地檢署抗告成功後北院重開羈押庭，京華城案兩名被告前台北長柯文哲、前台北市議員應曉薇一早陸續到達北院。圖為柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢抗告成功，北院今早重開羈押庭，庭上柯文哲對法官說「寧做曼德拉、不做伍子胥」。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金2弊案遭羈押1年，本月8日獲北院裁定7000萬元交保，但檢方抗告成功，高院12日撤銷交保裁定，發回更裁。地院今（15）日上午重開羈押庭，柯文哲庭上再度發言，感嘆司法處境「人民面對國家機器，渺小又無力」，並強調自己希望將來能成為「曼德拉」，而非「伍子胥」。

柯文哲今穿灰色POLO衫搭配西裝褲，一早不到9點便抵達法院。他在庭上表示，過去一年遭羈押禁見，手機、USB全遭扣押，即使短暫交保一週，仍感覺「與世隔絕」，彷彿身處荒島。他自嘲道：「不知道（手機、USB）什麼時候才能還我。」引來旁聽席笑聲。

他也提到，交保期間回家探望母親，雖然外界認為柯媽出現失智情況，但他因熟悉對話脈絡，並未感覺異樣；至於已逝的父親，則是他心中的遺憾。柯文哲坦言，父親過世時自己不在身邊，只能在家祭拜牌位；又因母親認為農曆七月不宜前往靈骨塔，因此至今未能親赴塔位弔祭，只好請法師早晚誦經超度。他語帶哀戚地說：「我爸帶著煩惱離開，我很不喜歡恨人，但想到就很難過。」

柯文哲接著說：「我希望我將來是曼德拉，不是伍子胥」。他批評，本案是「先把人關起來，再慢慢找證據」，直到最近交保後才有時間完整閱讀卷宗；在看守所內，環境昏暗、缺乏桌椅，律師也難以多人同時會見，「坦白講，我是花了一年才把這案拼湊起來」。

他感嘆：「人民面對國家機器，渺小又無力。」明天李文宗要來作證，他根本沒碰到京華城案，卻因無法招架3名檢察官追問，最終被羈押長達11個月。

談到具保停押的可能性，柯文哲向法官喊話，只要裁定內容明確，他必定遵守，但也提醒本案證人數量龐大，甚至民眾黨中央黨部超過一半成員都列為證人，因此更需要法院具體指示。

至於7000萬元保金，他換算利息後直言沉重壓力。以年利率3％計算，一年利息約210萬元，平均每月17萬5千元，但他與妻子陳佩琪的月退休金相加，仍不到該數字的三分之二。柯文哲最後再度向法官重申，希望裁定內容合理、明確，「其他就不要浪費大家時間，以後再說」。

曼德拉 vs 伍子胥　

項目 曼德拉（Nelson Mandela） 伍子胥
時代背景 20世紀南非，反種族隔離運動領袖 春秋時期楚國貴族，後投奔吳國
人生經歷 入獄27年，出獄後推動民主化，任南非首位黑人總統 父兄被楚王所害，助吳滅楚；後與夫差失和被賜死
核心特質 忍辱負重、寬容和解、制度改革 報仇雪恨、悲憤強烈、結局悲壯
象徵意涵 公義、寬容、最終平反 怨懟、仇恨、抱憾而終
歷史評價 自由與正義象徵，諾貝爾和平獎 忠烈與復仇的典型，評價複雜
柯文哲 盼如曼德拉：承受不公、以寬容收場 不做伍子胥：不以怨恨了結

 

09/14 全台詐欺最新數據

409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

