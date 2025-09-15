交保仍處孤島！柯文哲問「手機何時還我」：盼是曼德拉非伍子胥

▲北檢抗告成功，北院今早重開羈押庭，庭上柯文哲對法官說「寧做曼德拉、不做伍子胥」。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金2弊案遭羈押1年，本月8日獲北院裁定7000萬元交保，但檢方抗告成功，高院12日撤銷交保裁定，發回更裁。地院今（15）日上午重開羈押庭，柯文哲庭上再度發言，感嘆司法處境「人民面對國家機器，渺小又無力」，並強調自己希望將來能成為「曼德拉」，而非「伍子胥」。

柯文哲今穿灰色POLO衫搭配西裝褲，一早不到9點便抵達法院。他在庭上表示，過去一年遭羈押禁見，手機、USB全遭扣押，即使短暫交保一週，仍感覺「與世隔絕」，彷彿身處荒島。他自嘲道：「不知道（手機、USB）什麼時候才能還我。」引來旁聽席笑聲。

他也提到，交保期間回家探望母親，雖然外界認為柯媽出現失智情況，但他因熟悉對話脈絡，並未感覺異樣；至於已逝的父親，則是他心中的遺憾。柯文哲坦言，父親過世時自己不在身邊，只能在家祭拜牌位；又因母親認為農曆七月不宜前往靈骨塔，因此至今未能親赴塔位弔祭，只好請法師早晚誦經超度。他語帶哀戚地說：「我爸帶著煩惱離開，我很不喜歡恨人，但想到就很難過。」

柯文哲接著說：「我希望我將來是曼德拉，不是伍子胥」。他批評，本案是「先把人關起來，再慢慢找證據」，直到最近交保後才有時間完整閱讀卷宗；在看守所內，環境昏暗、缺乏桌椅，律師也難以多人同時會見，「坦白講，我是花了一年才把這案拼湊起來」。

他感嘆：「人民面對國家機器，渺小又無力。」明天李文宗要來作證，他根本沒碰到京華城案，卻因無法招架3名檢察官追問，最終被羈押長達11個月。

談到具保停押的可能性，柯文哲向法官喊話，只要裁定內容明確，他必定遵守，但也提醒本案證人數量龐大，甚至民眾黨中央黨部超過一半成員都列為證人，因此更需要法院具體指示。

至於7000萬元保金，他換算利息後直言沉重壓力。以年利率3％計算，一年利息約210萬元，平均每月17萬5千元，但他與妻子陳佩琪的月退休金相加，仍不到該數字的三分之二。柯文哲最後再度向法官重申，希望裁定內容合理、明確，「其他就不要浪費大家時間，以後再說」。