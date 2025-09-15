花蓮設儲蓄帳戶助中低收入戶　家長存錢「縣府同額入帳」

▲▼花蓮縣政府舉辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」三年穩定繳存家庭獎勵活動，共計41戶家庭參與盛會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府13日舉辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」三年穩定繳存家庭獎勵活動，共計41戶家庭參與盛會。活動於瑞穗鄉虎爺溫泉度假莊園及吉蒸牧場熱鬧展開，透過多元體驗與溫馨交流，展現縣府對弱勢家庭長期的支持與關懷。

縣長徐榛蔚表示，家庭是孩子成長最重要的依靠，縣府持續推動此項政策，正是希望讓更多孩子能在教育與發展上獲得更穩固的支持。她感性地指出，「看到這些家庭三年如一日持續堅持，為孩子累積未來的力量，令人感動。縣府會持續站在大家身旁，陪伴家庭走過每一步，讓孩子的夢想不因經濟困境而中斷。」縣府期盼透過持續性的獎勵措施，讓家庭更有動力長期為孩子存款，不僅是為教育與夢想做好準備，更是為家族世代帶來穩定與希望。

花蓮縣積極推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助弱勢家庭培養儲蓄習慣；凡105年1月1日後出生的低收及中低收入戶兒童，家長可選擇每月存入500元、1,000元或1,250元，政府將100%存入相同金額，待兒童年滿18歲即可使用這筆資產，供就學或就(創)業使用。此計畫不僅協助家庭累積資產，更重要的是培養家庭儲蓄觀念，為孩子未來奠定基礎，因此縣府社會處為鼓勵家庭每月穩定替子女儲蓄，每年規劃獎勵措施鼓勵家庭持續堅持，為子女未來累積一桶金。

為支持穩定繳存家庭，提供實質協助，花蓮縣政府自111年起更結合財團法人亞德客有美公益慈善基金會善心捐贈，購買在地優質農產品作為獎勵品，包括花蓮市農會剝皮辣椒、瑞穗農會柚花綠茶與蜜香紅茶麵、富里農會無硫金針花等。每份獎勵品皆呼應食農教育理念，總價值超過3,000元，讓家庭在感受社會溫暖的同時，也能享受地方農特產的豐富。

