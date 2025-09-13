　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭防波堤工程出包！浮台船載運沉箱石城外海沉沒　暫不打撈

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

宜蘭縣政府投入4.3億元推動「大溪漁港東防波堤延長工程」，今（13）日凌晨作業時發生意外，載運沉箱的浮台船疑似因船底破損進水，清晨在石城外海沉沒，所幸無人員傷亡。縣府農業處表示，沉船不會造成油污污染，暫不打撈，但此事恐影響後續工期，相關責任與損失仍待釐清。

▲載沉箱的浮台船於石城外海沉沒。（圖／記者游芳男翻攝）

▲載沉箱的浮台船於石城外海沉沒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府指出，該工程自前年底開工，原訂明年10月中完工，目前進度約完成7成。昨日中午12時45分，一輛3028噸的浮台船載運一座長25公尺、寬20公尺、高15公尺的沉箱，從台北港出發，並由2艘拖船拖行，1艘拖船負責警戒。未料今日凌晨5時，浮台船疑因船底破損進水開始下沉，2名工作人員登船檢查後發現無法搶救，隨即棄船並由警戒船接駁脫困，船體最終於上午6時30分在石城外海沉沒，事發地點水深達80公尺。

▲載沉箱的浮台船於石城外海沉沒。（圖／記者游芳男翻攝）

農業處表示，由於浮台船屬無動力船舶，不會造成油污污染，加上沉沒位置已超過規定需打撈的50公尺水深範圍，且打撈作業不符效益與工期需求，因此暫不執行打撈。針對沉沒的沉箱，將重新製作，預計需3個月工期，另需尋找替代浮台船，勢必影響施工進度。縣府強調，目前已請總包商與分包業者向航港局通報，並釐清事故原因及責任歸屬，將在確保安全下持續推進工程。

