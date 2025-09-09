　
7歲童誤吞超人力霸王吊飾！　最新照曝光：任務完成回來了！

（超人力霸王）▲▼男童誤吞「奧特曼吊飾」，家人鬆一口氣：任務完成。（圖／網友shushu1011授權）

▲男童誤吞「吊飾」，家人鬆一口氣：超人任務完成。（圖／網友shushu1011授權，下同）

網搜小組／董美琪報導

宜蘭一名7歲男童日前在家看電視時，一邊吃餅乾，一不小心竟把手中的「超人力霸王吊飾」吞進肚子。家長見狀嚇壞，立即帶孩子到羅東博愛醫院檢查。面對廣大網友的關心，今晚男童家人po照片回應，「今天奧特曼（超人力霸王）任務完成回來了」。

原PO將X光片分享到Threads，照片中清楚可見吊飾完整輪廓，並幽默標註「奧特曼（超人力霸王）本人在此」（如下圖），引起網友熱烈討論，留言笑翻：「這X光片能拿去裱框嗎？」、「已快走到出口了」等。

（超人力霸王）▲▼男童誤吞「奧特曼吊飾」，家人鬆一口氣：任務完成。（圖／網友shushu1011授權）

羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐表示，吊飾大小約2.8公分×1.4公分，已隨腸道蠕動到小腸，男童身體狀況良好，暫不需手術，只要在家持續觀察，有機會自行排出。其他醫師也提醒，如果出現劇烈腹痛、嘔吐或長時間無法排便等症狀，需立即就醫；若孩子精神活潑、正常進食活動，則可繼續觀察。

家長表示，幸好孩子沒有不適，家人今晚也回應網友，「超人力霸王」已順利完成「任務」排出。網友留言「總於鬆了一口氣，恭喜，擔心很久了」、「恭喜超人力霸王再度重生」。

（超人力霸王）▲▼男童誤吞「奧特曼吊飾」，家人鬆一口氣：任務完成。（圖／網友shushu1011授權）

相關新聞

7歲男童誤吞「奧特曼吊飾」　X光片讓網友笑翻

7歲男童誤吞「奧特曼吊飾」　X光片讓網友笑翻

宜蘭一名7歲男童日前吃餅乾時不小心將「奧特曼吊飾」吞進肚子，家人緊急帶他到醫院檢查，X光片清楚顯示腹腔內有一個形狀完整的奧特曼。這則趣味十足的消息在網路上引發熱烈討論，不少網友笑稱，「奧特曼拉出來後會不會變成奧德賽？」

