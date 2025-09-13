　
國際

樹洞藏屍！枯木裂縫驚見「完整人類骸骨」　衣物打火機都還在

▲▼ 樹幹藏屍？枯樹裂縫驚見「完整人類骸骨」　衣物打火機都還在 。（圖／翻攝沙登貝達蓋縣警察局）

▲倒塌的棕櫚樹樹幹，竟然發現人類骸骨。（圖／翻攝沙登貝達蓋縣警察局）

記者吳美依／綜合報導

印尼北蘇門答臘省（Sumatera Utara）發生驚人案件，一棵棕櫚樹意外倒塌後，樹幹內竟發現完整人類骨骸，引發警方調查。

此案9日下午發生在沙登貝達蓋縣（Serdang Bedagai），17歲少年瑞安（Rian）與友人前往採收棕櫚果時，踩過一棵倒塌棕櫚樹，卻意外從樹幹裂縫中，發現可疑骨頭。

他們忍不住好奇心，於是撬破樹幹，竟然發現一具人類骨骸，裡頭還有藍色T恤、黑色長褲、打火機、金屬手環及一支諾基亞（Nokia）手機。

《點滴網》、《論壇新聞》報導，警方獲報後，立即展開調查。村長蘇吉歐諾（Sugiono）透露，這棵棕櫚樹4年前就已經枯死，3個月前因為龍捲風倒塌，他推測「死者很可能被人為塞入樹洞中」，希望真相能夠早日水落石出。

隨著消息傳開，一名55歲婦人趕抵現場，宣稱23歲兒子穆罕默德（Muhammad Yuda Prawira）2023年起下落不明。儘管她認為「現場衣物看起來不像是我兒子的」，但女兒卻認為，那個金屬手環正是弟弟的隨身配件。

目前，鑑識小組已進駐現場，進行證物蒐集與身分比對作業，同時呼籲知情民眾或失蹤者家屬，盡快出面提供線索，全案仍在調查中。

 
