整山頭遍布星獎！賞金針花別忘品茗　赤科山茶農屢獲世界大獎

▲露予莊園陳今年以「芒種」及「秋賞」二款茶品獲得有「美食奧斯卡」之稱的美食大賞一星、二星獎。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里赤科山以金針花毯獲得台灣金針花海賞花冠軍的美名，每年的8、9月吸引國內外的遊客前往觀賞、拍照、打卡。但是大多數的人並不知道赤科山除了金針花之外，蜜香紅茶更是連年獲得世界大獎，品質完全不輸其他產區的茶品。

▲天心茶園獲台灣紅茶(小葉種紅茶)組特選、精選、優選及2025年世界綠茶大賽獲得「有機烏龍茶」金賞獎。

赤科農場露予莊園陳期泓先生製茶連續三年陸續獲得日、英、法等國的大獎肯定，今年更以「芒種」及「秋賞」二款茶品獲得有「美食奧斯卡」之稱英國2025 Great Taste Award美食大賞的一星、二星獎。他說：「參賽主要目的不是為了金牌，而是要超越父親」，陳期泓的父親陳錦竹是現任玉溪地區農會的理事長，是製茶界的常勝老將，今年陳期泓更以父親的名義參賽2025台灣有機茶TAGs評鑑，獲得台灣紅茶(小葉種紅茶)組的最高榮譽「特選」，另外於日前在日本頒獎的2025年世界綠茶大賽，以「冬藏」、「藍鵲」二款茶品獲得「最高金賞獎」，八月「114年花蓮縣蜜香紅茶評鑑」也獲得銀牌獎。

▲吟軒茶坊114年花蓮縣蜜香紅茶評鑑獲得銅牌獎。

今年是玉里赤科山發光發熱的一年，不僅金針花盛開嬌媚，茶品更是大放異彩獲得多項大獎，赤科山天心茶園張振浪先生於2025台灣有機茶TAGs評鑑獲得台灣紅茶(小葉種紅茶)組特選、精選、優選的大三元，清香型球形烏龍茶組的精選及優選、2025年世界綠茶大賽獲得「有機烏龍茶」金賞獎。

▲九日良田「蜜香紅茶爆米花」獲得英國2025 Great Taste Award 美食大賞二星獎。

赤科山伊禾茶黃文諄先生獲得2025台灣有機茶TAGs評鑑台灣紅茶(小葉種紅茶)組特選、優選，清香型球形烏龍茶組優選、「蜜香紅茶」、「金萱茶」皆獲得英國2025 Great Taste Award美食大賞一星獎。朵栗栗農坊以「蜜香紅茶」、「苦茶油」各獲得英國2025 Great Taste Award美食大賞二星獎。九日良田「蜜香紅茶爆米花」獲得英國2025 Great Taste Award 美食大賞二星獎。玉美軒（熊鶴麻糬）「紅豆羊羹」獲得英國2025 Great Taste Award 美食大賞一星獎。吟軒茶坊黃明傼先生於114年花蓮縣蜜香紅茶評鑑獲得銅牌獎。

▲朵栗栗農坊以「蜜香紅茶」、「苦茶油」各獲得英國2025 Great Taste Award美食大賞二星獎。

鎮長龔文俊日前特別前往各店家貼紅榜，除了表達祝賀之意，更肯定大家的努力付出。他表示，105年擔任上一任鎮長時期，為輔導產地建立品牌的形象，特別舉辦了「第一屆赤科山蜜香紅茶評鑑」，透過評鑑機制鼓勵茶農精進種植與製茶技術，雖然當時遇到了一些阻力，但是堅持做對的事，今日才能看到亮麗的成果。

