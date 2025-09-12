獨／只想讓拾荒嬤吃上熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

▲清潔員送回收電鍋遭起訴，32元大同電鍋下落曝光。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓清潔隊員將回收電鍋轉送拾荒阿桑，被依《貪污治罪條例》起訴，他日前出庭全認罪，感嘆「沒想到會這麼嚴重，很擔心被關」。此案引發社會熱議，不少人替他抱屈，但制度與法律終究冰冷。至於那只殘值僅32元的大同電鍋，下落也成焦點。《ETtoday新聞雲》調查，進一步發現電鍋下落歸何處。

黃員日前出庭後接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，自己在清潔隊服務30多年來，從未擅自拿過任何回收物，這次是第一次動念帶回。他坦言，當時只是覺得電鍋外觀完整，便想著讓家裡附近靠拾荒維生的阿桑有個能煮粥、煮飯的工具，過得好一點。

孰料，事後遭人檢舉，清潔隊發現後要求他將電鍋歸還，但他實在不好意思再開口向阿桑要回電鍋，只能自掏腰包花了1、2000元買新的補上。

檢察官於起訴書指出，黃員將回收車上的大同電鍋搬回家，行為已構成《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪嫌。該罪屬重罪，法定刑5年以上有期徒刑，並得併科3000萬元以下罰金，即使涉案金額僅32.56元、動機單純，法律仍無裁量空間，只能依法提起公訴。

雖然依法提起公訴，檢察官也為黃員緩頰，指出他是在未被發覺前就主動向廉政署承認，後續偵查中也自白犯罪事實，並繳回電鍋，符合《貪污治罪條例》第8條自首、自白的減刑規定；再加上涉案金額僅32.56元，屬於情節輕微，依同條例第12條也能再減輕其刑，因此建議法院量刑時從輕處理，讓他有機會獲得減刑甚至緩刑。

此案引發社會議論，不少人替黃員抱屈，但制度與法律終究冰冷。至於本案電鍋去向，《ETtoday新聞雲》調查也揭曉答案，由於檢方並未將其列為扣案證物，清潔隊依照流程早已將電鍋回收處理。