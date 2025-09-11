清潔員送32元電鍋變貪汙犯！　黃暐瀚：支持輕判但違法就是違法

記者郭運興／台北報導

近日一起公務員涉貪案件引起關注，一位黃姓清潔隊員，去年7月時，見到民眾回收的大同電鍋還能使用，後來將其轉贈給拾荒阿嬤，沒想到遭檢舉，被檢方依《貪污治罪條例》起訴。對此，媒體人黃暐瀚今(11日)表示，站在「情理法」論點，清潔員惜物愛物，有善心也有善行。但若站回「法理情」角度，把資源回收物「帶回家」，就已經「侵佔公物」。他認為，自己完全支持法官酌量輕判，甚至給予緩刑，但違法就是違法，不能因善心，而大肆鼓勵。

黃暐瀚表示，去年七月，台北市環保局一位黃姓清潔隊員，在處理資源回收物時，拿了一個廢棄的大同電鍋回家檢測，發現可用，隔天送給了一位拾荒婦人。

黃暐瀚表示，不料事後遭到檢舉，隊上要求歸還，黃姓清潔員只好買一個新電鍋送給婦人，換回舊電鍋交還隊上，但仍遭記過一次，移送政風處，以貪汙起訴究辦。

黃暐瀚指出，站在「情理法」的論點來看，清潔員惜物愛物，有善心也有善行。但若站回「法理情」的角度來看的話，當清潔隊員把資源回收物（大同電鍋）給「帶回家」這個動作發生當下，就已經「侵佔公物」了。

黃暐瀚說，說到惜物愛物，其實北市環保局一直都有將回收的廢棄物進行維護，修繕後變成二手家具，再低價賣出，或是直接贈送給弱勢家庭。

黃暐瀚直言，也就是說，惜物愛物，幫助弱勢，都是北市府早已在做的事情，清潔隊員處理資源回收品，只能繳回，不能私納，否則就是觸法。這也正是清潔隊長所說「勿以惡小而為之」的原因。

最後，黃暐瀚強調，送電鍋的清潔隊員「雖有善心，亦有犯行」；自己完全支持法官酌量輕判，甚至給予緩刑，但違法就是違法，不能因其善心，而大肆鼓勵。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）