地方 地方焦點

高空掃孳清零死角　台南啟動無人機巡查防登革熱成效顯著

▲台南市長黃偉哲12日前往東山區視察無人機巡查防疫狀況，肯定防疫團隊的辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲12日前往東山區視察無人機巡查防疫狀況，肯定防疫團隊的辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府積極防堵登革熱疫情，市府登革熱防治中心自8月1日起與消防局合作，推動「無人機高空巡查防治登革熱計畫」，針對風災、雨災後受損區域進行高空巡檢，鎖定屋頂、天溝、水塔等隱密處，徹底揪出潛藏的病媒蚊孳生源。

▲台南市長黃偉哲12日前往東山區視察無人機巡查防疫狀況，肯定防疫團隊的辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

截至9月12日，巡查戶數已達2100戶，發現161個積水容器及8個陽性容器，皆及時投藥防治，並列冊交由區公所、衛生所及防疫團隊追蹤輔導，避免形成擴散風險。

▲台南市長黃偉哲12日前往東山區視察無人機巡查防疫狀況，肯定防疫團隊的辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲12日上午也前往東山區聖賢國小廣場，實地視察無人機巡查作業，並親自慰勞消防局飛手、安全官與防疫志工，遞上瓶裝水感謝他們長期的辛勞。

▲台南市長黃偉哲12日前往東山區視察無人機巡查防疫狀況，肯定防疫團隊的辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，基層防疫團隊是守護市民健康的最大力量，無論是區長、里長還是衛生所醫護，都在第一線盡心盡力，讓台南的防疫工作更全面。衛生局長李翠鳳也提醒，截至9月12日，國內已累計166例境外移入登革熱病例，其中南市11例，感染來源以印尼、越南、泰國及菲律賓為主，國內本土病例則有12例。她呼籲醫療院所應落實T.O.C.C.問診並使用快篩，確保通報及早完成，降低疫情風險。

▲台南市長黃偉哲12日前往東山區視察無人機巡查防疫狀況，肯定防疫團隊的辛勞。（記者林東良翻攝，下同）

市府呼籲市民每週務必落實「巡、倒、清、刷」，並加強防蚊措施，避免病媒蚊叮咬。更多資訊可至登革熱防治中心網站查詢（http://bit.ly/3xHfuzL），或撥打防疫專線06-3366366。

關鍵字：

高空孳清零死角台南啟動無人機登革熱

