社會 社會焦點 保障人權

教授夫捲性騷怕飯碗不保...設局騙妻假離婚！拒復婚5年後翻車了

▲▼離婚，吵架，分手。（圖／pakutaso）

▲1名人妻控先生為避免教職受性平事件牽連，要求她配合辦理「假離婚」，孰料丈夫不再「復婚」。（示意圖／pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名人妻控訴，丈夫為避免在大學擔任教授的教職受性平事件牽連，要求她配合辦理「假離婚」，還找父母充當離婚協議書證人，事後卻拒絕復婚。妻子為釐清戶籍紀錄，提告確認婚姻關係存在。士林地院審理後認為，當年的離婚登記程序不符《民法》要件，屬於無效，判決婚姻仍有效存在。

全案起源於，2人結婚數年並育有2名子女。妻子主張，2019年6月，丈夫突然告知因在學校涉及性平事件遭檢舉，若是「單身身分」較有利處理，要求她配合辦理假離婚，妻子為顧及丈夫教職及名譽，答應配合。

同月17日，2人帶著由丈夫父母簽名的「兩願離婚協議書」前往戶政事務所辦理離婚登記。但妻子強調，公婆並未親自與她談及離婚事宜，也未確認她是否有離婚意願，根本不符證人資格。她一再表示「這是假的，以後會辦回來」，事後多次追問丈夫何時再婚登記，卻被對方置之不理。

丈夫則反駁，自己自2015年起任職大學教職，從未涉及性平案件。2人當年是合意離婚，有協議書、證人簽名，也完成登記，且在分居後他仍全額支付妻子內湖房貸及生活開銷，持續照顧子女，妻子5年後才提訴訟，根本沒有確認婚姻存在的法律利益。

他並指控，妻子長期對其家人冷淡，2018年購入新房後更與他分居，離婚程序完全是雙方合意，不存在「假離婚」一事。

妻子則反駁，之所以在事隔5年後才提起訴訟，主要是因為當年戶政資料已將她登記為「離婚」，導致她在法律上成為已離婚身分，影響到配偶權、財產分配、繼承及醫療決定等多方面權益；為排除這項法律不確定性，必須透過法院判決來釐清，確認婚姻關係仍存在，確保自己作為「合法妻子」的法律地位。

法官認為，依《民法》第1050條規定，協議離婚必須有2名以上證人簽名，且應能確認雙方確有離婚真意。然本案2名證人（丈夫父母）簽名時，未親自或以電話確認妻子有離婚意願，已不符法定要件。

法院故認，雖雙方曾共同辦理離婚登記，但該離婚協議因證人程序瑕疵而無效，依法不生效力。由於戶政機關已誤登記為「離婚」，造成婚姻存否不明，妻子提起訴訟有其必要，判決確認婚姻關係存在，訴訟費用由丈夫負擔。

