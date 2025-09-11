知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

▲妻子發現丈夫和劉女往來密切，怒告劉女求償百萬。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台北報導

知名畫家洪天宇在苗栗縣大湖鄉開設畫室，作品對環境生態充滿關懷，其中《大悲宴》系列在2008年的台北國際藝術博覽會更以2000萬賣出，洪也曾被台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」系列展覽、屬四年級生藝術家之一。洪2023年5月14日被發現陳屍在苗栗縣大湖鄉畫室內，推估死亡超過一周，享壽63歲。洪的妻子辦理喪事時，發現洪和劉姓女子發生婚外情，憤而將劉女告上法院，雙方還衍伸爭奪動產、不動產等官司。劉女侵害配偶權部分，經台北地院審理，判劉女要賠20萬元。可上訴。

據了解，洪天宇因心血管疾病導致休克，在苗栗縣大湖鄉畫室內死亡超過一周，才被洪的學生發現。張姓妻子在辦理洪天宇後事時，發現洪的手機和電腦中，存有與劉姓女子的大量曖昧對話、親密合照。劉女更當著妻子面前，逕自出入洪天宇在苗栗的住處，並要求在洪天宇出殯當天，將他們的定情物置入洪天宇的靈柩，讓妻子相當不滿，憤而將劉女告上法院，求償100萬元。

庭審時，劉女辯稱，照片僅能證明她和劉天宇一同出遊，兩人並無牽手、擁抱等親密肢體接觸，Line對話內容也是在兩人出遊後各自回家，確認彼此是否平安、聯絡事情或關心對方身體狀況的問候語，兩人並沒有超過一般交友分際。

不過法官認為，劉女多次向洪天宇表示「愛您」、「超級想您」、「剛離開就想念了」、「回家還是想您」、「哈尼，您真的很好，很榮幸和您過日子～ 」，彼此不僅用「寶貝」、「哈尼」互稱，更不時互相報告行程和生活細節，洪天宇也稱劉女的母親「老媽」，並表示「太棒了這筆住房費花得超值得，今天記得告訴我，我要全額買單喔」等語，兩人在照片裡互相依偎，劉女更自承曾和洪天宇同居，提告要求妻子將她放於屋內的物品返還，可見劉和洪有交往關係。。

法官指出，洪天宇曾於2021年6月以line傳送身分證正反面、存摺封面照片給劉女，劉女可知洪天宇已婚，不論劉天宇的夫妻感情狀態如何，他和妻子的婚姻關係都還在，應受法律保障，判劉女侵害配偶權，應賠償20萬元。可上訴。