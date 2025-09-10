美股開盤台積電ADR「勁揚4.94％」！甲骨文飆漲逾36％

▲美股開盤。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美股主要指數週三表現穩健，道瓊工業指數收在45,632.99點，小跌0.17％；標普500指數來到6,544.06點，上漲0.48％；那斯達克指數報21,956.97點，漲幅0.35％。科技股方面，費城半導體指數強勢攀升2.23％至5,949.38點。個股部分，蘋果漲1.91％，谷歌漲0.56％，Meta上升1.16％，Nvidia勁揚4.09％，特斯拉則微漲0.19％，台積電ADR則是上漲4.94％，甲骨文大漲36.76％，表現亮眼。

美國最新公布的8月生產者物價指數（PPI）出現四個月來首度下跌，為聯準會（Fed）未來調降利率增添理由。根據美國勞工統計局週三發布的數據，8月PPI月減0.1％，且7月數據同步遭下修；年增率則為2.6％。報告指出，儘管川普政府推動的關稅政策讓企業成本上升，但企業在8月並未大幅調整售價，主因是經濟前景不明讓業者擔憂，若強勢漲價恐導致消費者流失。

進一步拆解數據，扣除食品及能源後的商品價格上漲0.3％，但服務業成本則下滑0.2％。其中，批發和零售業者的利潤率下跌1.7％，創下逾一年來的最大跌幅。報告也點出，2024年以來利潤率波動明顯，凸顯貿易政策持續影響價格與市場需求的不確定性。