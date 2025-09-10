　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

蘋果今正式發表備受期待的iPhone 17系列。（翻攝自蘋果台灣官網）

▲iPhone 17全系列今正式亮相。（翻攝自蘋果台灣官網）

圖文／鏡週刊

蘋果今（10日）正式發表備受期待的iPhone 17系列，同時推出全新iPhone Air，這是iPhone 8年來首度迎來重大設計突破，除了各國價格受關注，蘋果在全球官網展示產品時，手勢圖示成為社群熱議話題。全球官網上，iPhone Air手持展示的「捏手指」手勢仍存在，但南韓官網卻悄悄移除了這隻手，疑似是為了保護韓男自尊心。

對此，有人解釋，這個手勢除了象徵捏的動作，也被部分社群聯想為短小或嘲諷男性尺寸的象徵，同時在極端女權組織中也出現類似手勢和logo，因此在南韓官網消失可能是考量當地文化敏感性。

▲▼ 。（圖／）

▲沒有「捏手指」，有人解釋，這個手勢除了象徵捏的動作，也被部分社群聯想為短小或嘲諷男性尺寸的象徵。（翻攝自蘋果南韓官網）

有網友留言表示「結果變成全世界官網都有那隻手，只有韓國沒有，真的超好笑」、「Apple KR用心守護韓男自尊」；甚至有人開玩笑說「韓男到底多小？」「原來韓男這麼玻璃心」、「超好笑他們鬧過不只一次笑話，每次都對號入座」、「易碎品小心輕放」。另外有網友從行銷角度指出「這是 Localization（在地化）教科書級案例」。 

日本蘋果官網跟台灣一樣，皆有出現手勢。。（翻攝自蘋果南韓官網）

▲日本蘋果官網跟台灣一樣，皆有出現手勢。（翻攝自蘋果日本官網）

目前，蘋果並未對此手勢消失做出官方回應，但這個小細節已經在社群引發大量討論與調侃，成為iPhone Air發表後的另一個話題。


更多鏡週刊報導
咬掉強姦犯舌頭！南韓受害女竟判比他久　崔末子等了61年終獲無罪
泰新總理申報財產高達39億！離婚2次再娶小20歲女神　男模級帥兒曝光
誤信網路偏方！70歲翁吃左手香治喉嚨痛　雙腳麻木、大小便失禁

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光
失智症14項可控風險因子　40歲是預防黃金期
林義雄過世　王淨不捨發聲
不二坊公告連休19天　門市暫停販售
爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認：有發警報但居民聽不到
情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

iPhone17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「換人當」

果粉注意！預購iPhone 17送五大好康　通路推舊款優惠同步吸睛

快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone 16即刻下殺降價賣

iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

頂規iPhone17「2TB破7萬元」到底誰買？果粉給答案：還不夠用

台灣大iPhone 17預約10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

iPhone 17新機亮相！蘋果舊機折抵價大減　15系列跌最兇

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥實測：以後可自拍錄影了

外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

iPhone17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「換人當」

果粉注意！預購iPhone 17送五大好康　通路推舊款優惠同步吸睛

快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone 16即刻下殺降價賣

iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

頂規iPhone17「2TB破7萬元」到底誰買？果粉給答案：還不夠用

台灣大iPhone 17預約10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

iPhone 17新機亮相！蘋果舊機折抵價大減　15系列跌最兇

iPhone 17 Pro「1有感升級」曝光　Tim哥實測：以後可自拍錄影了

外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看

LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

U18台韓左投大對決！劉任右飆速展球威　對決韓職選秀首輪候補

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

不打廣告默默賣！Kiehl's金盞花神水、LANEIGE晚安凍膜升級更好用

JKF李尾巴大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光卻意外圈粉

網球當羽球苦練　台中大勇國小培訓下個李洋部長

前女團成員單飛開唱「昔日隊友都來了」　淚崩：有人買票就會繼續唱

《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

i-dle宋雨琦自誇「台北通」喝了奶茶！拎FENDI吊飾現身101比愛心寵粉

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

3C家電熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

一圖看懂iPhone17規格！

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17 Pro全新配色曝光

大驚奇！iPhone Air一次擁有「3大史無前例功能」

台灣大iPhone 17預約10分鐘破千

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家激推

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

iPhone17太夯「3分鐘額滿」

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

iPhone17發表會亮點一次看！

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面