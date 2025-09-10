iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

▲iPhone 17全系列今正式亮相。（翻攝自蘋果台灣官網）

圖文／鏡週刊

蘋果今（10日）正式發表備受期待的iPhone 17系列，同時推出全新iPhone Air，這是iPhone 8年來首度迎來重大設計突破，除了各國價格受關注，蘋果在全球官網展示產品時，手勢圖示成為社群熱議話題。全球官網上，iPhone Air手持展示的「捏手指」手勢仍存在，但南韓官網卻悄悄移除了這隻手，疑似是為了保護韓男自尊心。

對此，有人解釋，這個手勢除了象徵捏的動作，也被部分社群聯想為短小或嘲諷男性尺寸的象徵，同時在極端女權組織中也出現類似手勢和logo，因此在南韓官網消失可能是考量當地文化敏感性。

▲沒有「捏手指」，有人解釋，這個手勢除了象徵捏的動作，也被部分社群聯想為短小或嘲諷男性尺寸的象徵。（翻攝自蘋果南韓官網）

有網友留言表示「結果變成全世界官網都有那隻手，只有韓國沒有，真的超好笑」、「Apple KR用心守護韓男自尊」；甚至有人開玩笑說「韓男到底多小？」「原來韓男這麼玻璃心」、「超好笑他們鬧過不只一次笑話，每次都對號入座」、「易碎品小心輕放」。另外有網友從行銷角度指出「這是 Localization（在地化）教科書級案例」。

▲日本蘋果官網跟台灣一樣，皆有出現手勢。（翻攝自蘋果日本官網）

目前，蘋果並未對此手勢消失做出官方回應，但這個小細節已經在社群引發大量討論與調侃，成為iPhone Air發表後的另一個話題。



更多鏡週刊報導

咬掉強姦犯舌頭！南韓受害女竟判比他久 崔末子等了61年終獲無罪

泰新總理申報財產高達39億！離婚2次再娶小20歲女神 男模級帥兒曝光

誤信網路偏方！70歲翁吃左手香治喉嚨痛 雙腳麻木、大小便失禁