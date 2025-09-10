快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署下午3時15分針對13縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天西半部、台東山區及大台北、新竹、高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署下午3時30分針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署同步針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）發布災防告警，持續時間至傍晚5時30分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署預測，今天台灣各地大多為多雲到晴，中午過後有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有零星大雨發生的機率，當對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，午後請留意天氣變化。

氣象署指出，今天各地高溫約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

大雨地區

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

大雷雨區域

新北市、桃園市

山區暴雨區域

新北市

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

