　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署下午3時15分針對13縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天西半部、台東山區及大台北、新竹、高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署下午3時30分針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署同步針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）發布災防告警，持續時間至傍晚5時30分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署預測，今天台灣各地大多為多雲到晴，中午過後有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有零星大雨發生的機率，當對流發展旺盛時容易伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，午後請留意天氣變化。

氣象署指出，今天各地高溫約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

大雨地區
台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

大雷雨區域
新北市、桃園市

山區暴雨區域
新北市

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6比0橫掃！中華反曲弓女團奪金牌
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏季拉長了！海溫仍「一片橘紅」　日本最佳賞楓期延後

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

敦南誠品熄燈5年　作家見「松菸誠品新裝潢」一幕勾回憶！全場看哭

7-11店員曝「隱藏版省錢妙招」　中杯美式15元喝到！

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

沒牛可殺！台南必比登西羅殿牛肉湯緊急宣布：即日起周休二日

華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地「防冰雹」　國家警報響

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝1關鍵：做錯維生素C全流失

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

夏季拉長了！海溫仍「一片橘紅」　日本最佳賞楓期延後

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

敦南誠品熄燈5年　作家見「松菸誠品新裝潢」一幕勾回憶！全場看哭

7-11店員曝「隱藏版省錢妙招」　中杯美式15元喝到！

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

沒牛可殺！台南必比登西羅殿牛肉湯緊急宣布：即日起周休二日

華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地「防冰雹」　國家警報響

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝1關鍵：做錯維生素C全流失

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

送舊電鍋變貪汙犯！同行「逆風曝內幕」：別怪檢察官

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

手機將大響！今天16:00災防測試

輪到你了！　4生肖好運降臨

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象大雨豪雨大豪雨超大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面