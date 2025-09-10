高雄男酒駕拒測辯「只喝1罐」遭友人吐槽　3違規最重罰20萬

▲許姓男子日前酒後駕車，因違規超越停止線遭到警方攔查，面對盤查時，辯稱只喝一罐啤酒，許男自知無法狡辯，當場拒測。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名許姓男子日前酒後駕車，行經旗津中洲三路時因違規超越停止線遭到警方攔查。許男滿臉通紅，面對盤查，卻辯稱只喝一罐啤酒，並不斷拖延酒測，還一度求情，最後同車乘客坦承兩人從早上就開始喝酒，許男自知無法狡辯，當場拒測。警方最終依規開出最高20萬元的罰單。

鼓山分局旗津分駐所員警於8日下午5點左右，在旗津中洲三路發現一輛汽車違規超越停止線，隨即上前攔查。駕駛許男一下車，員警就聞到濃濃酒味，許男臉部通紅，向警方苦苦哀求，聲稱自己工作辛苦，只喝了一罐啤酒，央求警方放他一馬。

面對員警要求酒測，許男不斷漱口、拖延時間，試圖逃避檢驗。警方見狀，提供飲用水讓他漱口後，再次要求酒測。此時，許男自知難以狡辯，當場拒絕酒測。警方進一步追問，同車乘客坦承，兩人從早上就開始喝酒，許男所謂「下午2點喝一罐」的說法，其實只是最後一瓶酒的時間。

警方依《道路交通管理處罰條例》規定，針對許男的「不遵守交通標線」、「無照駕駛」及「拒絕酒測」等違規行為，開出罰單並將車輛移置保管。三項違規合計最高罰款金額可處205,800元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。