先給糖再放手！最容易遇上「甘蔗男」TOP4 生肖女

「甘蔗男」指的是那些一開始超甜蜜，最後卻讓妳心碎的渣男，前期像含糖飲料，讓人喝了上癮，後期卻只剩下渣渣，讓妳一口苦到不行，科技紫微網點名最容易遇上「甘蔗男」TOP4生肖女，快看看妳中了沒！

生肖兔：耳根子超軟，最怕甜言蜜語

遇到甘蔗男機率：90%



屬兔女生感情細膩，特別容易被打動，對方只要三言兩語撒點情話，就能讓妳瞬間心花怒放。偏偏這正是花言巧語型甘蔗男的專長，讓妳難以分辨是真心還是套路，等到徹底沉醉其中，才發現原來一切只是表面的甜蜜。

生肖羊：暖心攻勢一擊就中

遇到甘蔗男機率：85%



屬羊女生內心柔軟又敏感，談起感情總是小心翼翼，但偏偏最容易被「暖男行為」打動，幫妳換燈泡、送早餐、叮嚀瑣事，這些貼心舉動都能讓妳瞬間淪陷，只是這樣的「暖男」往往不只對妳一個人好，而是中央空調式的體貼，讓妳誤以為自己是他的唯一。

生肖豬：無法拒絕美食與小禮物

遇到甘蔗男機率：80%



屬豬女生天真單純，對美食和小禮物完全沒有抵抗力。只要有人常常送驚喜、請吃飯，很快就能收買妳的心。只是這些甜蜜往往都是「追求限定版」，一旦成功交往，驚喜和美食就逐漸消失，讓妳才發現原來只是甘蔗男的套路。

生肖馬：為浪漫而沉淪

遇到甘蔗男機率：95%



屬馬女生熱情浪漫，最受不了驚喜與被寵愛的感覺，花束、咖啡、電影或貼心的小細節，都能讓妳瞬間心動，但要注意，這類「表面浪漫型」甘蔗男往往只在追求時火力全開，常常一追到手就冷淡，轉而尋求下一個新鮮刺激。