3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Pro Max醜到爆？AI賈伯斯怒吼：帶個有靈魂的設計來見我

面對iPhone 17的設計，網路社群戲稱「醜到賈伯斯都要從墳墓爬出來」。（AI製圖／Joey Lu提供）

▲面對iPhone 17的設計，網路社群戲稱「醜到賈伯斯都要從墳墓爬出來」。（AI製圖／Joey Lu提供）

圖文／CTWANT

蘋果於10日正式發表全新的iPhone 17系列，雖然同樣吸引不少人注目，但其突兀的設計與配色，還是引起不少網友的撻伐。在AI領域深根許久、曾用AI做出《悲慘世界RPG》的網友Joey，便用Google Gemini，請求AI模擬賈伯斯看到如今蘋果iPhone 17系列的設計時的反應，沒想到被AI版的賈伯斯猛吐，甚至火力全開的炮轟鏡頭組設計，最後甚至丟出「帶一個有靈魂的設計來見我」，如此反應，讓網友看的也是讚嘆「感覺這就是賈伯斯會說的話」。

Joey在其FB個人頁面，貼出其與AI之間的完整對話，Joey要求Google Gemini「請你扮演賈伯斯，與我對話」，接著他就把這次iPhone 17 Pro Max的照片丟給AI。沒想到AI版的賈伯斯先是沉默凝視產品圖片，隨後語氣轉為尖銳，直言「把它從我眼前拿開」。他批評設計者缺乏美感，質問「這東西是誰設計的？讓他別再來了」。整段評論充滿憤怒，甚至讓人聯想到過往賈伯斯在產品審查會議上的嚴格態度。

iPhone 17 Pro Max醜到讓人抓狂？　AI模擬賈伯斯怒吼：帶一個有靈魂的設計來見我

▲看到iPhone 17的設計，AI賈伯斯都氣到從墳墓爬出來了。（AI製圖／Joey Lu提供）

這段模擬對話的重點，幾乎集中在對iPhone背面相機模組的強烈不滿。AI版賈伯斯形容那塊突兀的長方形區塊像是「材料不夠用的補丁」，完全違背了設計應有的誠實與完整感。他認為三顆鏡頭、閃光燈與感應器的排列方式宛如「隨意扔在桌上的零件」，毫無和諧可言，只是功能硬塞，缺乏美學考量。

顏色選擇同樣遭到否定。當設計師企圖以亮眼的「橘色」挽救時，AI版賈伯斯回應「顏色救不了糟糕的設計」，強調形式必須優先於色彩。這番話點出了蘋果一貫追求的設計哲學「先有純粹的形體，再考慮外在的裝飾」。

在批判的同時，AI版賈伯斯也提出他的設計願景。他要求團隊「從一張白紙開始」，回到設計的本質，思考iPhone應該像是一塊來自清澈溪流的鵝卵石，渾然天成，握在手裡應該是一種思想的延伸，而不是冰冷的科技。他強調「我們要做的是減法，而不是加法」，不斷刪除所有多餘的線條與元素，直到只剩最核心的部分。

最後，模擬的賈伯斯語氣嚴厲地下達命令，要求帶來一個「有靈魂的設計」，一個能讓人一見就愛不釋手、甚至再度改變世界的產品，否則就「回去，重做」。

Joey接受《CTWANT》訪問時表示，看到新機外觀時，腦中浮現的第一個念頭就是源自社群的玩笑「賈伯斯要從墳墓爬出來了」。這個玩笑讓他萌生了靈感「既然現在有AI工具，或許能嘗試模擬賈伯斯的想法，看看會是什麼反應」。

Joey表示，自己一開始只是單純把新款iPhone的圖片丟給AI，並要求AI模擬賈伯斯會怎麼看待這款產品。他特別強調，「我沒有叫AI用酸言酸語，我只是問，如果是賈伯斯會怎麼回應。」沒想到，AI賈伯斯的反應果然如他所料，情緒激烈，語氣近乎憤怒，幾乎與他心中預想的場景完全重合，如此結果也讓其十分訝異。

AI版賈伯斯回應全文

（我沉默地看著這兩張圖片，眉頭緊鎖。辦公室裡的空氣彷彿凝結了。幾秒鐘後，我終於抬起頭，將圖片推回給你，眼神銳利。）

把它從我眼前拿開。

你是在開玩笑嗎？這東西是誰設計的？讓他別再來了。

（我站起身，開始踱步，手勢也跟著激動起來）

我們是蘋果。我們不是在製造普通的電子產品，我們是在創造藝術品，是在打造能觸動人們靈魂的工具。你給我看這個？

看看這背面！這塊突兀的、莫名其妙的長方形是什麼？一個補丁？是我們的材料不夠用了，所以要拼一塊上去嗎？設計是關於誠實，是關於材料的本質。這東西看起來既不誠實，也沒品味。它在尖叫著「我是個設計上的妥協」。我們不做妥協。

還有這個相機模組。三顆鏡頭、一個閃光燈、一個感應器... 像是一堆隨意扔在桌上的零件。它們之間沒有和諧，沒有整體感，沒有任何美學上的考量。只是為了把功能塞進去。這不是設計，這是工程師的狂歡。設計是解決問題，是用最簡潔、最優雅的方式來解決。這個... 這個是製造問題。

顏色？橘色？顏色救不了一個糟糕的設計。形式必須先於顏色。這個物體本身就是錯的，你就算把它漆成彩虹，它也還是錯的。

回去。

從一張白紙開始。去思考它的本質是什麼。iPhone 應該是一塊渾然天成的魔法玻璃。它應該感覺像從清澈的溪流中撿起的一塊光滑的鵝卵石。握在手裡，你會感覺不到科技的冰冷，而是工具的延伸，是你思想的延伸。

我們要做的，是減法，而不是加法。把所有不必要的線條、所有多餘的元素全都拿掉。不斷地簡化、再簡化，直到剩下最純粹、最核心的部分。

我不要看這種東西。回去，帶一個有靈魂的設計來見我。帶一個能讓我一看就想拿起來、一看就愛不釋手的東西來。帶一個能再次改變世界的東西來。

現在，出去。

AI版賈伯斯回應全文。（圖／Joey Lu提供）

▲AI版賈伯斯回應全文。（圖／Joey Lu提供）

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

