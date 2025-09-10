快訊／高雄興達電廠大爆炸！廠長、施工處長鞠躬道歉了：感到抱歉

記者賴文萱、陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄興達電廠9日晚間發生嚴重火警！新建2號燃氣機組疑似因天然氣洩漏起火，現場大爆炸，濃煙火舌直竄天際，陣陣聲響更是嚇壞附近居民，稍早台電召開記者會說明，表示「台電公司對昨天晚上發生的意外，深深感到抱歉，確實台電公司在試運轉的過程中有設備異常、管線異常，目前初判是有天然氣洩漏，最後引發的火災」，興達電廠廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥雙雙鞠躬道歉。

▲興達電廠廠長洪貴忠、台電南部施工處長黃啟祥鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

興達電廠廠長洪貴忠指出，「因為天然氣的洩漏在廠房，如果瞬間達到燃燒點會有一點類似像氣爆的感覺，就像各位看到台中前一陣子的百貨公司，他一樣是有氣體的外洩，造成爆炸燃燒。我相信昨天我們在地的里民還有里長還有各級民意代表大家都非常關心，那個聲響還有火勢對我們很多民眾來講，很少會遇到這麼大的聲響跟火勢，大家都很傷心。」

洪貴忠強調，台電得知消息後，他跟黃處長立刻從市區趕到興達電廠，台電董事長昨天12點多的時候也趕到機組的現場。洪貴忠提到，「目前我們董事長跟建造商以及施工團隊以及電廠團隊，一整群人在機組現場那邊做勘查，也非常感謝市府團隊昨天晚上進廠幫助我們，包括邱委員也進廠關心，各位里長也都非常關心到電廠。我跟黃處長一進到電廠就跟市長及消防隊在現場掌控消防狀況」，要確保民眾安全。