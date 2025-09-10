身障者設施爆嚴重事故！日38歲女泡50度熱水　全身60％灼傷慘死

▲ 女子在洗澡時全身燒傷，後因呼吸衰竭死亡。（示意圖／Pixabay）

日本宮城縣石卷市一間身心障礙者設施於2022年發生嚴重事故，一名女性入住者在洗澡時全身燒燙傷，後因呼吸衰竭死亡。家屬今年2月對該設施提起告訴，警方目前以業務過失致死罪嫌，對當時的兩名負責職員及現場主管展開調查。

東日本放送報導，這起事故發生於2022年12月。當時38歲的阿部加奈女士短期入住位於石卷市門脇的障礙者設施「ひたかみ園」，並在職員協助下入浴後，出現皮膚剝落等嚴重燒傷症狀，隨即被送往醫院急救，但她全身約6成燒燙傷，傷勢十分嚴重，最後併發呼吸衰竭，於3天後不幸身亡。

根據設施整理的事故報告書，浴缸採用熱水與冷水分別出水的方式，職員以浮在水面的溫度計確認水溫約40℃。不過實際推測水溫接近50℃左右，造成嚴重燒傷。阿部女士家屬今年2月對設施提起告訴，警方目前以業務過失致死罪嫌，對當時的兩名負責職員及現場主管展開調查。

「ひたかみ園」接受媒體採訪時表示，「對於這起事故，我們向家屬深表歉意。我們將檢討操作手冊，並致力於防止類似事故再次發生。」

