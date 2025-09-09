　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果（Apple）年度最受矚目的產品發表會「Awe Dropping」將於台灣時間9月10日凌晨1點登場，屆時官方YouTube、蘋果官網與Apple TV APP皆可收看。隨著AI發展步調落後於其他科技巨頭，蘋果今年將重點放在硬體創新，試圖以設計與性能升級鞏固用戶生態圈。以下為本次發表會的重點新品與規格亮點傳聞總整理，詳細規格以直播為準。

iPhone 17、Pro、Pro Max系列：設計、規格全面升級，高階旗艦再進化

今年iPhone 17 Pro與Pro Max迎來五年來最大幅度設計革新，機身採用鋁合金材質，背部相機區域橫跨機身上半部，主打全新橫向相機島設計。相機規格全面提升，三鏡頭皆升級至4800萬畫素，支援8倍光學變焦與8K錄影，更有可變光圈、前後鏡頭同步錄影，自拍鏡頭也大幅升級至2400萬畫素，滿足攝影玩家需求。

硬體方面，iPhone 17 Pro系列搭載A19 Pro晶片、12GB RAM，儲存空間從256GB起跳，電池容量分別為4252mAh（Pro）與5088mAh（Pro Max），支援Qi2 25W無線MagSafe充電及Apple自研Wi-Fi 7晶片。外觀配色新增深藍與橘色，並有全新TechWoven編織保護殼。

▲▼iPhone 17 Air爆料天空藍新色。（圖／翻攝X／majinbuofficial）

▲iPhone 17 Air被爆料，有天空藍新色。（圖／翻攝X／majinbuofficial）

iPhone 17 Air：極致超薄新機型

全新iPhone 17 Air首次亮相，厚度僅5.5mm，重量僅145克，成為iPhone史上最薄機型。配置6.6吋ProMotion螢幕、單顆4800萬畫素主鏡頭與2400萬自拍鏡頭，搭載A19處理器與C1通訊晶片、12GB RAM，電池容量3149mAh。由於機身超薄，僅支援eSIM，取消實體SIM卡槽。Air鎖定極致設計控，預計成為小眾愛好者的新寵。

 iPhone 17 標準版：規格向Pro看齊

標準版iPhone 17則首次配備6.3吋ProMotion螢幕，A19處理器，電池容量3692mAh，支援Qi2無線MagSafe充電。自拍鏡頭升級至2400萬畫素，配色豐富，包括黑、白、灰、淺藍、綠、紫等多種選擇。標準版售價預計維持799美元起，Air版則為899至949美元，Pro系列則上調至1099美元起。

▲▼ Apple Watch 10 。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為Apple Watch 10。（圖／達志影像／美聯社）

Apple Watch：三款新錶亮相，健康功能再升級

Apple Watch Ultra 3

Ultra 3今年大幅升級，配備更大螢幕、S11晶片、5G Redcap連線，首度支援衛星簡訊與緊急通訊，並新增血壓偵測功能，鎖定專業運動與戶外愛好者。

Apple Watch Series 11

Series 11外觀延續前代設計，但螢幕亮度與續航力提升，搭載S11晶片，傳聞將加入血壓監測與更多新色選擇，強化健康管理。

Apple Watch SE 3

第三代SE定位平價市場，搭載S11晶片、螢幕尺寸略增，預計採用塑膠錶殼，續航與效能同步升級，吸引兒童與入門族群。

▲AirPods Pro 3將有五大亮點更新。（圖／MacRumors）

▲AirPods Pro 3示意圖。（圖／MacRumors）

AirPods Pro 3：三年來首度重大升級

AirPods Pro 3終於迎來硬體與軟體大改版。硬體部分新增心率感測器與體溫偵測，搭載全新Apple H3音訊晶片，音質與連線表現大幅提升。充電盒體積縮小，攜帶更便利。軟體則支援即時對話翻譯，進一步強化與iOS 26的Apple Intelligence整合。未來預計推出高階版，加入紅外線攝影機與手勢控制，但明年才會發表。

其他新品與傳聞

除了主力產品外，市場亦傳出蘋果將發表AirTag 2（追蹤晶片）、全新Apple TV 4K（A17 Pro晶片）、HomePod mini 2（音質與UWB技術升級）等新品，進一步擴大智慧家庭與配件生態。

09/08 全台詐欺最新數據

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

即／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

