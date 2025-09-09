不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

▲簡單的小習慣例如倒退走、閉眼洗澡或用非慣用手刷牙，就能讓大腦保持活力。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

我們常常只把焦點放在身體的健身目標，卻忽略了大腦也需要定期「運動」。就像肌肉一樣，大腦若持續受到挑戰，才能保持靈活與強健。好消息是，大腦運動一點也不必枯燥或困難。從小小的習慣到充滿趣味的挑戰，以下是外國網站《Bright Side》列出的11個簡單方法，能讓你的大腦每天都保持敏銳與活力，快一起來看看有哪些吧！

1、找一個健康的「小迷戀」

挑一件你真正感興趣的事，讓自己沉浸其中。無論是學習語言、集郵，還是研究歷史，這些嗜好都能讓你的大腦保持活躍。若能與朋友分享，更能增添社交樂趣。

2、單腳站立

試著在刷牙或等熱水壺煮沸時，用單腳站立。聽起來簡單，卻能讓大腦與肌肉同時協調運作。隨著年齡增長，平衡力更顯重要，它甚至能幫助減緩記憶衰退。

3、同時運用五感

下廚時，不只用眼睛看，還要仔細感受食材的觸感、香氣，甚至留意油鍋滋滋作響的聲音。越多感官同時參與，大腦處理的訊息就越多，等於一場完整的腦部運動。

4、改變路線

別每天走同一條路。試著換個新路線上班或散步，這能喚醒大腦，讓日常變得耳目一新，還可能發現新餐廳或小店。

5、倒退走

在熟悉的環境裡，例如客廳，試著慢慢倒退走。這能訓練平衡，也可能刺激記憶力。既新鮮又有趣，能讓身體和大腦同步運作。

6、嚼口香糖

你可能沒想過，嚼口香糖能幫助集中注意力。一些研究顯示，它能增加大腦中與記憶和學習有關的血流量。建議選擇能維持口感、不易碎裂的口香糖。

7、輕輕哼唱

哼歌能安撫神經，讓大腦更穩定。它會刺激大腦與身體相連的神經，甚至提升心情。這是隨時隨地都能養成的小習慣。

8、靠記憶畫地圖

試著憑記憶畫出你家附近的街道或地圖，標出公園、商店，再對照實際地圖看看差在哪裡。這不僅能鍛鍊記憶，也讓大腦動起來。

9、換手操作

試著用慣用手以外的手來寫字、用餐或梳頭髮。一開始可能很彆扭，但正因如此，能迫使大腦動用新的連結，每天練習一點點就會有收穫。

10、沐浴時閉眼

洗澡時，閉眼拿起洗髮精或香皂，你會更依賴觸覺。這能給大腦一個小挑戰，但記得別整場洗澡都閉眼，以免發生危險。

11、嘗試不同的閱讀方式

偶爾大聲朗讀，或在讀書時放點音樂，這些小改變能讓大腦兩側協同運作，活化思維。