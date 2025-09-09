她喊「真的會怕」仍賣帳戶賺1.5萬　代價被判4個月、罰10萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小鳳（化名）被指控在2023年11月間將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，並從中獲得1萬5000元報酬；雖然她聲稱不知情，但坦承知道提供帳戶的數量多寡會影響報酬高低。高雄地院法官日前審理之後，仍依犯無正當理由收受對價而提供帳戶罪，判處小鳳有期徒刑4個月，併科罰金10萬元。

▲小鳳否認將帳戶提供給詐團，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小鳳在2023年11月間透過通訊軟體LINE與詐團成員聯繫，雙方約定，提供1個帳戶每日就可以獲取2500元報酬，3天之後她便將自己名下的銀行帳戶交出，並將網銀的帳號、密碼告訴對方。

詐團取得小鳳的帳戶資料之後，隨即透過假投資等話術，誘導3名受害者匯款，共計得手282萬餘元。後來3名受害者發現異狀，憤而報警，警方很快便循線找上小鳳。

小鳳辯稱，她是在臉書求職遭騙，對方要求提供帳戶作為申請賣場使用，她真的不知道對方是詐騙集團。

但高雄地院法官認為，小鳳在偵查中坦承，知道提供帳戶的數量多寡會影響報酬高低，而且在她和詐團的對話紀錄中，她曾起疑質問「應該不是詐騙的吧」、「真的會怕」，卻還是選擇在無特別信賴關係的情形之下，將帳戶交給對方，事後也確實收受了1萬5000元報酬。

法官表示，小鳳的行為主觀上是出於取得財物或不正利益之有償意思，客觀上也與詐欺集團支付的報酬存有對價給付關係，難認符合一般商業、金融交易習慣或有正當理由，最終依犯洗錢防制法第22條第3項第1款之無正當理由收受對價而提供帳戶罪，判處她有期徒刑4個月，併科罰金10萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役100日，全案仍可上訴。