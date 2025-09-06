　
社會焦點

「台灣里」人頭公司洗錢84億！老闆簡坤松落跑　列調查局緝逃要犯

▲調查局公布簡坤松資訊，將其列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

▲▼調查局公布簡坤松資訊，將其列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局網站）

記者葉品辰／高雄報導

台灣老牌第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」今(114)年6月突惡性倒閉，6月3日高雄地檢署持搜索票前往高雄市、臺北市、屏東縣共 12處執行搜索，拘提黃柏菖等14人到案，檢察官訊問後，將其中6人向法院聲請羈押禁見，然該平台實際負責人簡坤松當天卻捲款出境，雄檢發布通緝後，今(6)日被調查局列為「外逃通緝犯」，並公布相關資料，呼籲民眾檢舉協助查緝。

成立於1999年的「台灣里」，自2001年起提供代收代付服務，以免年費、免設定費及低門檻保證金吸引大批商家，是不少中小企業和直播業者常用的金流平台。然而，今年6月初陸續傳出平台付款介面無法使用、商家請款遭延宕，公司客服電話全數失聯，甚至有業者親赴公司發現「人去樓空」，懷疑平台惡性倒閉。

高雄地檢署接獲法務部調查局情資，指控「台灣里」涉及龐大洗錢犯罪，檢方於6月3日兵分多路搜索高雄、台北、屏東等12處據點，查扣現金約2900萬元，並聲請扣押公司帳戶3600萬元及不動產1處，拘提公司負責人46歲黃柏菖等14人到案。

檢方訊問後認為黃柏菖等6人涉犯《洗錢防制法》及《商業會計法》，犯罪嫌疑重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見獲准。但「台灣里」實際掌權人簡坤松早已潛逃海外，雄檢於6月18日對其發布通緝，並將其列入重點緝捕名單，調查局則在今日將其列為「外逃通緝犯」，並公布相關資料，呼籲民眾檢舉協助查緝。

調查局進一步揭露，自112年起，「台灣里」成立多達85家人頭公司，透過第三方支付介接非法博弈業者與詐欺集團資金，先行撥款至人頭帳戶後領現交付，短短一年多洗錢金額暴增至84億元。檢警調專案小組正持續追查資金流向，並釐清簡坤松潛逃路線與相關幕後網絡。

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

跨部會虛擬資產合作機制　打詐、洗錢防制升級

為遏止虛擬資產遭詐欺集團濫用，金管會與法務部今(5)日正式啟動「跨部會虛擬資產合作機制」，集合金融監理機關及司法執法菁英，攜手強化防詐、洗錢偵查與法制建設，建立「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。

雨刷捲洗錢案遭拘提　財產申報5層別墅值4280萬

即／涉洗錢200億！「雨刷」遭羈押禁見

5罪通緝犯違停露餡　躲18年終被逮

「小熊維尼專業幣商」騙35人賺9743萬　檢起訴7人

