社會 社會焦點 保障人權

無照上路2小時挨罰4.8萬元　駕駛求情罰1次就好被駁回

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿德（化名）過去曾因無照駕駛挨罰，去年11月間他又被抓包無照駕駛，經警員當場製單舉發，結果不到2小時，他因發生車禍，再度被警員發現無照駕駛，又收到一張罰單，共計挨罰4萬8000元。雖然阿德提告請求罰款1次就好，但台中高等行政法院法官審理之後，仍裁定駁回告訴。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿德多次無照駕駛上路。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年11月間開車行經雲林縣崙背鄉156縣道，因被民眾懷疑酒駕而報警，警方到場之後，意外發現他無照駕駛，於是當場製單舉發；接著，他又因為在雲林縣虎尾鄉墾地里發生車禍，被前來處理事故的警員發現無照駕駛，再次挨罰。

阿德提出行政訴訟並表示，他先是在崙背鄉被警員開罰1次無照駕駛，返家途中遭其他車輛逆向衝撞，竟又被警員開罰，2張罰單前後相距不到2個小時，罰鍰合計高達4萬8000元，對他來說經濟負擔過重，因此希望能開罰1次就好。

不過，台中高等行政法院法官認為，阿德未曾考領汽機車駕照，在此案發生之前，就曾因無照駕駛挨罰2次，確實已經構成「汽車駕駛人於5年內違反第21條第1項規定2次以上」的違規行為。

至於警方開罰2次是否合理，法官表示，阿德第一次被警員攔停之後，無照駕駛行為已經中斷，接著他再次開車準備返家的行為，應當視為新的起意，依行政罰法第25條規定，自應分別處罰，最終裁定駁回阿德的告訴，全案仍可上訴。

