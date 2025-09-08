　
國際

星國5歲妹罹罕病！台男3千公里外捐骨髓　手寫信「祝妳健康長大」

星國5歲女童罹罕病！台男3000公里捐骨髓　手寫信打氣「祝福妳健康長大」

▲ 新加坡一名女童罹患罕見貧血病，接受台灣男子的骨髓配對成功。（圖／翻攝自聯合早報）

圖文／CTWANT

人間處處有溫情！新加坡一名5歲女童罹患罕見貧血病，遠在3000公里以外的台灣，有男子以2萬分之1的機率配對成功，大方捐贈骨髓進行移植，還附上手寫信替她打氣，「經歷這次捐贈過程，才知道生病是多麼辛苦，每次進醫院的妳一定更辛苦，很幸運能和妳配對成功……祝福妳未來能健康長大」。

根據《聯合早報》報導，女童林子馨和媽媽俞建芬昨（7日）出席「骨髓捐贈計劃」（BMDP）組織舉辦的活動，分享尋求骨髓捐獻者的經歷。林子馨去年8月罹患罕見的再生不良性貧血，骨髓不能產生足夠的新細胞補充血液細胞，醫師建議3個月內接受骨髓移植，只是父母和哥哥都不適合捐獻。

好在約莫1個月後迎來好消息，對方是一名來自台灣的男子。不過，林子馨必須在移植手術前接受化療，意味著可能會經歷嘔吐、疼痛和失去胃口等副作用，也必須剃光頭以減少感染風險。由於從小就把長髮視為寶貝，也愛打扮成公主，俞建芬擔心女兒化療要剃光頭會難過，出乎意料的是，當天不僅沒哭鬧，還對她微笑，讓她感到無比驕傲。

林子馨順利結束1小時的手術，但接下來的2個月仍要留院觀察。按照規定，捐獻者和受益者須等至少2年才能見面。俞建芬說，「我們只知道他是一名30多歲的台灣男子。我們有回信感謝他，並說希望明年能到台灣見他」。

星國5歲妹罹罕病！台男3千公里外捐骨髓　手寫信「祝妳健康長大」

星國5歲妹罹罕病！台男3千公里外捐骨髓　手寫信「祝妳健康長大」

