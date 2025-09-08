致死率75％！　南韓新增「立百病毒感染症」為一級傳染病

▲南韓政府8日把立百病毒感染症新增為一級傳染病。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓政府8日正式把「立百病毒感染症」（Nipah Virus）新增為一級傳染病，目前韓國境內並未通報病例個案，未來確診者及疑似感染患者均須納入公共衛生管制措施實施對象，包括強制通報、隔離、接觸追蹤及流行病學調查。立百病毒是人畜共通傳染病，致死率40%至75%，尚無疫苗或特效治療方法。

Korea Herald報導，這是韓國自2020年引入四級分類系統以來，首次新增一級傳染病，這類級別針對的是死亡率極高的危險疫情，需要立即通報並隔離。

立百病毒

根據世界衛生組織（WHO）網站，立百病毒是人畜共通病毒，可透過動物（如蝙蝠或豬）或被污染食物傳播給人類，或直接人傳人，致死率40%至75%，目前並無疫苗或特效治療方法。

人類感染包括無症狀感染、輕微或嚴重的急性呼吸道感染和致命性腦炎，潛伏期通常介於4至14天，但也有個案潛伏期長達45天。

受感染者起初症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐、喉嚨痛等，隨後則是頭暈、嗜睡、意識混亂等，部分的人會出現非典型肺炎和嚴重呼吸系統問題，包括急性呼吸窘迫。重症者可能發生腦炎和癲癇，並在24至48小時陷入昏迷。

南韓因應

南韓至今尚未通報任何立百病毒確診。依據新規，所有確診者與疑似個案都必須立即通報衛生機構，患者將接受嚴格隔離程序，包括入住負壓病房，密切接觸者要在最長45天潛伏期這段時間內接受持續追蹤監測。

為了及早發現並控制潛在病例，南韓疾病管理廳已在生物安全等級4（BSL-4）實驗室建置採用即時RT-PCR的診斷檢測系統。南韓已把出現立百病毒確診個案的印度與孟加拉指定為檢疫管理區，從印度與孟加拉入境南韓的旅客，若有發燒、頭痛等症狀，必須透過Q-CODE系統或健康狀況問卷完成申報。