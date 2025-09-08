碩士工程師寄提款卡助詐團害7人痛失16萬　法官判無罪原因曝

▲陳姓工程師涉助詐欺、洗錢 帳戶淪詐團提款機獲判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

台北報導

北市陳姓工程師將自己申辦的中國信託、富邦銀行帳戶提款卡與密碼交付陌生人，後遭詐騙集團利用，7名被害人陸續受騙，共損失新台幣161,483元，被依幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌起訴。士林地院審理後，陳男是因急需貸款誤信「代辦專員」而交付帳戶，欠缺幫助犯罪的故意，依無罪推定原則判無罪。

2024年8月間，陳男在台北市一間超商，透過交貨便寄出2家銀行的提款卡給LINE暱稱「邱均安」的不詳人士，並告知提款卡密碼。隨後，詐騙集團取得帳戶後展開行騙，手法包括假冒親友急需用錢、假買演唱會門票、冒充超商或銀行客服要求操作匯款等。

至少有7人受害，金額從數千元到數萬元不等，合計16萬1,483元。其中，其中有名被害人更連續3次匯款共1萬8700元。事後，受害人報警，警方追查發現帳戶名義人為陳姓工程師，將他移送法辦，檢方則依法起訴。

法院審理時，陳男承認寄出提款卡並提供密碼，但堅稱自己並無幫助詐欺、洗錢的意思。他解釋，當時因背負貸款，急於尋找「貸款整合降息」方案，在「OK忠訓國際」的LINE群組留下資料後，接到「邱均安」聯繫。對方自稱貸款專員，甚至提供身分證影本、文字聲明，要求他寄送提款卡、密碼，並表示是「製作金流、財力證明」的必要程序，日後對保簽約時會歸還。

他強調，因為之前確實透過OK忠訓貸過款，流程不用提供提款卡。但這次存款不足，對方說必須先美化帳戶，自己因為急需錢，就相信了。其辯護律師也強調，被告雖有碩士學歷、工程師職業，但非金融專業，難以立即識破詐團話術。

法官審理後認為，檢方提出的證據不足以證明被告有犯罪故意。從對話紀錄可佐證，被告與「邱均安」的LINE對話，內容圍繞貸款、美化金流，並提及日後歸還卡片，與被告辯解相符。

然而，許多民眾在急需貸款或工作時，容易受代辦公司或不法份子欺瞞而交付帳戶，不能單憑「一般常理」認定必然知情，故欠缺幫助故意而提供提款卡與密碼，雖屬疏忽，但不足以推論被告確實預見帳戶將被用於詐欺、洗錢。

法官更引最高法院判例指出，「交付存摺、提款卡」不等於「幫助詐欺、洗錢」，「疏忽」與「不確定故意」僅一線之隔，認為現有證據仍存合理懷疑，應作有利被告之認定，故依《刑事訴訟法》第301條第1項，判決陳男無罪。