　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碩士工程師寄提款卡助詐團害7人痛失16萬　法官判無罪原因曝

▲▼許多超商設有ATM，但跨行提款仍須支付手續費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓工程師涉助詐欺、洗錢　帳戶淪詐團提款機獲判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓工程師將自己申辦的中國信託、富邦銀行帳戶提款卡與密碼交付陌生人，後遭詐騙集團利用，7名被害人陸續受騙，共損失新台幣161,483元，被依幫助詐欺、幫助洗錢罪嫌起訴。士林地院審理後，陳男是因急需貸款誤信「代辦專員」而交付帳戶，欠缺幫助犯罪的故意，依無罪推定原則判無罪。

2024年8月間，陳男在台北市一間超商，透過交貨便寄出2家銀行的提款卡給LINE暱稱「邱均安」的不詳人士，並告知提款卡密碼。隨後，詐騙集團取得帳戶後展開行騙，手法包括假冒親友急需用錢、假買演唱會門票、冒充超商或銀行客服要求操作匯款等。

至少有7人受害，金額從數千元到數萬元不等，合計16萬1,483元。其中，其中有名被害人更連續3次匯款共1萬8700元。事後，受害人報警，警方追查發現帳戶名義人為陳姓工程師，將他移送法辦，檢方則依法起訴。

法院審理時，陳男承認寄出提款卡並提供密碼，但堅稱自己並無幫助詐欺、洗錢的意思。他解釋，當時因背負貸款，急於尋找「貸款整合降息」方案，在「OK忠訓國際」的LINE群組留下資料後，接到「邱均安」聯繫。對方自稱貸款專員，甚至提供身分證影本、文字聲明，要求他寄送提款卡、密碼，並表示是「製作金流、財力證明」的必要程序，日後對保簽約時會歸還。

他強調，因為之前確實透過OK忠訓貸過款，流程不用提供提款卡。但這次存款不足，對方說必須先美化帳戶，自己因為急需錢，就相信了。其辯護律師也強調，被告雖有碩士學歷、工程師職業，但非金融專業，難以立即識破詐團話術。

法官審理後認為，檢方提出的證據不足以證明被告有犯罪故意。從對話紀錄可佐證，被告與「邱均安」的LINE對話，內容圍繞貸款、美化金流，並提及日後歸還卡片，與被告辯解相符。

然而，許多民眾在急需貸款或工作時，容易受代辦公司或不法份子欺瞞而交付帳戶，不能單憑「一般常理」認定必然知情，故欠缺幫助故意而提供提款卡與密碼，雖屬疏忽，但不足以推論被告確實預見帳戶將被用於詐欺、洗錢。

法官更引最高法院判例指出，「交付存摺、提款卡」不等於「幫助詐欺、洗錢」，「疏忽」與「不確定故意」僅一線之隔，認為現有證據仍存合理懷疑，應作有利被告之認定，故依《刑事訴訟法》第301條第1項，判決陳男無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲交保了！穿KP白踢恤現身　陳佩琪面露微笑
LIVE／柯文哲出來了！　小草激動歡呼
快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中
台中2少女看電影被拖出暴打！秀泰挨轟「消極處理」嚴詞反駁
餐飲集團新品牌9個月收攤　在地曝：租金、人事壓力大
柯文哲裝電子腳環　陳佩琪備「艾草香包水」幫擦身除穢
32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！抖音認識...交往才1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢現身　陳佩琪面露微笑

國1清晨4車連環撞！ 酒駕男「1撞3」...害79歲駕駛受傷送醫

快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中

快訊／北投民宅男子倒臥地下蓄水池　無呼吸心跳送醫搶救

海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

獨／高雄英勇攔車開槍員警是法律系碩士　父來探班目睹經過

台中2少女看電影被爆打！秀泰挨轟「消極處理」　影城嚴詞反駁

苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

女跟團健行滑落10米邊坡撞樹頭　阿里山警消2小時火速救援

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識　交往才1月

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

快訊／羈押363天「柯文哲交保了」！穿KP白踢現身　陳佩琪面露微笑

國1清晨4車連環撞！ 酒駕男「1撞3」...害79歲駕駛受傷送醫

快訊／柯文哲已裝上電子腳環！現場訊號不佳　廠商克服中

快訊／北投民宅男子倒臥地下蓄水池　無呼吸心跳送醫搶救

海巡能量再升級！第4艘花蓮艦成軍　第5艘澎湖艦命名下水

獨／高雄英勇攔車開槍員警是法律系碩士　父來探班目睹經過

台中2少女看電影被爆打！秀泰挨轟「消極處理」　影城嚴詞反駁

苗栗台13線連環撞！轎車天雨打滑釀騎士重傷　駕駛酒駕慘了

女跟團健行滑落10米邊坡撞樹頭　阿里山警消2小時火速救援

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識　交往才1月

血月奇景震撼天際　南瀛天文館千人觀測、直播衝破10萬

小草北檢外迎接！　柯文哲14:30現身：很多法警根本是柯粉

「你跑步我捐糧」　佛光山三代喜同堂VEGRUN路跑

日本99元機票、飯店明中午開搶　指定景點門票買一送一

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

美國「救贖之隊」領袖奇德自嘲像打雜小弟　詹皇：他國際賽沒輸過

威剛8月營收49.83億元、年增逾6成　連五月改寫同期新高

最愛陰陽別人的三大星座！TOP 1表面建議實則嘲諷　動不動就想糾正對方

Google明訂Gemini新規　免費帳號每日5提問、100張圖片

自民黨總裁選舉「暫定10/4登場」　日政壇2大老將表態參選

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

南投情侶吵架「女追出趴引擎蓋」　遭男友輾斃

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

即／囚車抵達北院！柯文哲現身畫面曝

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

快訊／陳佩琪曝柯文哲同意交保　律師抵達北所律見

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師北所律見最新現場曝

快訊／柯文哲點頭了！　同意陳佩琪辦理交保程序

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面