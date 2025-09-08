　
民生消費

德克士脆皮炸雞「+10元多1件」今日限定　優惠品項一次看

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞今日限定會員日可享+10元多1件優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」今（8）日為「逢8會員日」，一共網羅17款品項可享「+10元多1件」，包括脆皮炸雞、牛肉堡、洋蔥圈等都有，小確幸一次看。

德克士脆皮炸雞今日會員日全門市可享「+10元多1件」，優惠品項包括咔滋脆皮炸雞、起司蔬菜牛肉堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡、黃金Q蝦堡、咔滋薯霸、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、黃金薯餅、冰紅茶、無糖綠茶、經典冰奶茶、百事可樂、七喜、鮮萃檸檬綠茶、現磨美式咖啡，提醒會員每次消費購買上限為10組共20個品項。

▲▼21風味館（21PLUS） 。（圖／業者提供）

▲21風味館近日推開學季優惠。

另外，21風味館至9月23日前則祭出開學季優惠，優惠包括「大薯霸買1送1」，2份特價95元，換算下來，1包大薯不到48元；「鹹蛋黃薯霸買1送1」，2份特價110元，每包只要55元，提醒21TOGO、台大微風門市不適用此優惠。

還有2大壽星限定好康，包括「生日烤雞分享餐」，內含21香草烤雞、原味小棒腿2隻、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷半份、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價477元；「生日炸烤分享餐」，內含21香草烤半雞、香脆炸雞3塊、大份黃金脆薯、紫玉Q藷、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價467元，最低下殺58折起，活動至12月30日。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

德克士脆皮炸雞「+10元多1件」今日限定　優惠品項一次看

