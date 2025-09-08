柯文哲7000萬交保回家！回顧羈押期間「十大金句」

▲台北地院裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草們簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

記者葉品辰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，去年9月5日遭法院裁定羈押，台北地方法院本月5日裁定柯文哲7000萬元交保，限制出境、出海8個月，須接受電子監控，妻子陳佩琪當天下午急忙籌錢分2筆共匯款5000萬元到北院指定的公庫帳戶，柯文哲卻在傍晚透過律師表示「需再深思是否交保」，8日上午律見後確定接受交保，下午2時30分許踏出北院。羈押期間，他多次在庭上激烈發言，甚至自比「曼德拉」，指控司法不公，引發社會關注，以下為柯文哲在庭審期間的十大「金句」。

柯文哲今年3月20日首次開庭時，便強調：「我沒有圖利、貪污、公益侵占，當醫生多年來沒收過病人紅包。」更語出驚人直言：「我恨死檢察官了。」

4月17日庭訊上，柯批評檢方辦案選擇性公開資料，直言「要公開就全部公開。最後審判柯文哲的是台灣社會大眾。看你們怎麼玩我的。」

6月5日，他在庭上抱怨遭羈押時間過久，「你們關了我9個多月，現在才說訴訟經濟，這樣對嗎？」

8月7日，柯在庭上高喊：「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」隔日更怒批檢方對他求刑28年6個月，「是在開玩笑嗎？強姦、殺人都沒（被求刑）那麼久！」

8月19日的庭訊中，他自比曼德拉說：「再關下去，我會變成曼德拉。」

9月4日開庭時，柯一口氣丟下多句狠話，「台灣民主化30多年，竟然還有這種冤獄！」、「我有我的愛恨情仇，但我披上白袍，無論種族、膚色或政黨，只要是病人，一視同仁。」他也批評司法體系：「考上司法官先去關一週，你們知道什麼是羈押禁見嗎？」柯文哲在多場庭審中不斷強調遭遇政治追殺與司法不公，遭羈押一年後終於裁定7000萬交保。