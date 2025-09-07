網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

▲陳姓等3名男子，將俗稱「喵喵」、「浴鹽」等甲基甲基卡希酮毒品，包裝成台灣高山茶「台灣大禹嶺」販售。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

陳姓、洪姓、蘇姓等3名男子，將俗稱「喵喵」、「浴鹽」等甲基甲基卡希酮毒品，包裝成台灣高山茶「台灣大禹嶺」販售，警方蒐證完備後前往3嫌家中，搜出毒咖啡包131包、K他命等贓證物，全案警詢後將陳等3人及3名藥腳，依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大調查，陳男、洪男有竊盜及毒品前科，蘇男沒有前科，平日以網拍維生，但因長期吸毒無法負擔開銷，轉而當起毒品賣家；3人利用台灣高山茶高品質的形象，以「台灣大禹嶺」為外包裝商標，提高販售價格並躲避警方查緝。3人以手機APP與藥腳聯繫後，約定在路邊車內進行毒品交易。

案經警方跟監及蒐證，聲請搜索票執行查緝，於3人住處及車內，查扣印有「台灣大禹嶺」標誌的毒品咖啡包131包、K他命1罐、K他命1包、電子磅秤、手機等贓證物，訊後將陳等3名藥頭及3名藥腳移送台中地檢署。

▲警方在犯嫌家中查扣印有「台灣大禹嶺」標誌的毒品咖啡包131包。（圖／記者白珈陽翻攝）



刑大呼籲，K他命係中樞神經抑制劑，長期使用會導致腦部病變及認知功能障礙，特別是記憶力變差，並造成慢性膀胱炎有嚴重的頻尿和急尿症狀，嚴重會需要長期包尿布；卡西酮類係中樞神經興奮劑，常與其他毒品混合使用，具強烈成癮性，高達60%使用者會出現神經、心血管、泌尿等系統問題，嚴重會產生幻覺、攻擊性、暴力及自殘等失態行為，別讓一時的紓壓籍口，造成一世的遺憾。